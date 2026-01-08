Dólar
URUGUAYOS

La euforia y emoción del uruguayo Eduardo Espinel, quien fue bicampeón con Olimpia en Honduras

En su plantel hubo tres uruguayos que también festejaron: Marcos Montiel, Emanuel Hernández y Facundo Queiroz

8 de enero 2026 - 9:07hs

Eduardo Espinel, bicampeón en Olimpia de Honduras

El entrenador uruguayo Eduardo Espinel, que este miércoles logró en Tegucigalpa su segundo campeonato con el Olimpia hondureño tras el triunfo de 1-0 contra Marathón, dijo que vale la pena apostarle al fútbol del país centroamericano.

Muy eufórico, Espinel indicó al Canal 5 de televisión que "las palabras ahora no pueden salir por la emoción y satisfacción de haber conseguido otro objetivo importante, con la fiesta que se vivió acá vale la pena aportarle al fútbol hondureño porque miren lo que fue hoy".

El festejo de Eduardo Espinel en Olimpia de Honduras
El festejo de Eduardo Espinel, bicampeón en Olimpia de Honduras

El festejo de Eduardo Espinel, bicampeón en Olimpia de Honduras

Con el triunfo Olimpia ganó su 40 campeonato desde que se fundó la Liga del fútbol de Honduras, en 1965.

El timonel uruguayo del Olimpia también expreso "palabras de agradecimiento a los jugadores por lo que hicieron dentro del campo".

"Hicieron lo que se planificó, pero creo que fuimos justos ganadores por todo lo que hizo el equipo en todo el partido", subrayó Espinel, quien en enero de 2025 asumió la dirección del Olimpia, en sustitución del argentino Pedro Troglio, con quien el equipo más laureado y de mayor afición en Honduras ganó siete títulos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DM_COD_/status/2009133160928559596&partner=&hide_thread=false

Señaló además que "no vengo arrepentido nunca por haber apostado a venir al Olimpia, y no solamente por el título, sino que por el crecimiento como entrenador y eso es gracias a ellos, al público y esa es la satisfacción más grande que tenemos".

"Me gustaría abrazar uno por uno a los hinchas pero no puedo, brindarme desde la cancha, aplaudiéndole por el esfuerzo que hacen, con su aliento, gastando su garganta porque no dejan de alentar y es una forma de agradecimiento", apostilló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioLaPrensa/status/2009102019068633465&partner=&hide_thread=false

Espinel llega a cuatro títulos en su carrera tras los históricos triunfos con Plaza Colonia en el Clausura 2016 y el apertura 2021 del fútbol uruguayo.

Olimpia se impuso en Tegucigalpa ante un Marathón que dirige el argentino Pablo Lavallén, en un torneo en el que ambos equipos fueron los mejores del torneo.

Marathón, en su centenario de fundación, que se cumplió en noviembre de 2025, buscaba su décimo campeonato en el fútbol hondureño.

Con base en EFE

Eduardo Espinel Olimpia fútbol Honduras

