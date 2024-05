La FIFA se olvidó otra vez de los dos primeros títulos mundiales de Uruguay en su celebración de los 120 años

No obstante esto, los ingleses volvieron a tener diferencias y en la década de los años de 1920, se desafiliaron de la misma hasta 1946.

Por su parte, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), fundada el 30 de marzo de 1900, y una de las cuatro que crearon la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) el 9 de julio de 1916 por idea del uruguayo Héctor Rivadavia Gómez, junto a Argentina, Brasil y Chile, se unió a la FIFA en 1922.

Uruguay campeón olímpico y campeón mundial 1924 y 1928

En 1923, Uruguay fue campeón del Campeonato Sudamericano disputado en el Gran Parque Central (lo que hoy es la Copa América) y eso lo clasificó a los Juegos Olímpicos de Colombes 1924, a 11 kilómetros de París.

Este torneo, a su vez, tenía como novedad que era organizado por la FIFA por primera vez en su historia, por lo que también era considerado el primer Mundial.

uruguay-vuelta-sombreros.webp La gente tiraba sombreros a la cancha para saludar a los celestes cuando daban la vuelta olímpica en los Juegos de 1924

Los celestes lo ganaron de punta a punta y a su vez, tras el 3-0 sobre Suiza en la final, se ganaron la ovación del público francés. Ahí nació la vuelta olímpica.

Cuatro años después, Uruguay repitió la gesta en Ámsterdam 1928, al derrotar en dos finales a Argentina.

0027785276.webp Los futbolistas celestes en su llegada a Ámsterdam para los Juegos Olímpicos de 1928, donde lograron su segundo título tras vencer a Argentina en la final.

Estos dos títulos olímpicos y mundiales llevaron a que Uruguay se propusiera como uno de los organizadores de lo que sería la primera Copa del Mundo en 1930, cosa que consiguió tras un trabajo enorme de Enrique Buero, quien sería el primer no europeo en ser vicepresidente de la FIFA.

La decisión de FIFA de 1992 con las cuatro estrellas

En 1992, la FIFA le permitió a Uruguay utilizar las cuatro estrellas en su camiseta, teniendo en cuenta el reconocimiento de los títulos mundiales de 1924, 1928, 1930 y 1950.

"Se colgó la medalla de oro en las ediciones del Torneo Olímpico de Fútbol de 1924 en París y de 1928 en Ámsterdam, considerados en aquel entonces como campeonatos del mundo", confirmó la FIFA en un comunicado en su página oficial, en marzo de 2020, en el marco del reconocimiento a la AUF por los 120 años desde su fundación.

El olvido de la FIFA en sus 120 años

Este martes, en el marco de los 120 años que celebra el máximo organismo del fútbol mundial, en la cuenta de la Copa Mundial FIFA, aparece un afiche con muchas figuras y celebraciones de títulos del mundo.

"120 años de momentos inolvidables", dice el mismo.

rimet y jude.webp Jules Rimet, presidente de FIFA, le entrega la Copa del Mundo a Raúl Jude, presidente de la AUF, a su llegada a Montevideo; la fecha de El Diario es clara: 6 de julio de 1930, un día después de la llegada; nunca Rimet le entregó a Jude la copa en el Centenario, porque la misma no estuvo allí en la final del Mundial de 1930

Allí, aparece el equipo uruguayo que ganó el Mundial de Brasil 1950 posando en Maracaná. No aparece el equipo de 1930, solo la foto icónica de la entrega de Jules Rimet, entonces presidente de FIFA, al titular de la AUF, Raúl Jude, de la Copa del Mundo en el momento en que llegó a Montevideo, y no en el partido final, simplemente porque, como explicó Referí en su momento, en aquella final que Uruguay le ganó 4-2 a Argentina en el Estadio Centenario, la Copa del Mundo -que aún no se llamaba Copa Jules Rimet-, ni siquiera fue estuvo en el escenario, por lo que a los jugadores uruguayos no les dieron la Copa del Mundo, y les dieron una cualquiera para que dieran la vuelta olímpica.

nasazzi y ferreira.jpg El saludo entre los capitantes de Uruguay y Argentina en la final de la Copa del Mundo de 1930: José Nasazzi, Manuel "Nolo" Ferreira y entre ambos, el árbitro belga Jan Langenus

En el afiche, además, causó sorpresa, más allá de que se vive en tiempos de mucho marketing, la presencia de Cristiano Ronaldo, quien nunca ganó este título mundial.

Sí es cierto que el notable goleador portugués, convirtió goles en las cinco Copas del Mundo que disputó y eso es insoslayable.

Pero los que no aparecen en este afiche de los 120 años de la FIFA, son los campeones olímpicos y mundiales de 1924 y de 1928. Ninguna de las dos selecciones está, en lo que parece una omisión importante.

Aquí se puede ver el afiche de la cuenta de X (ex Twitter) de la Copa del Mundo de la FIFA, por sus 120 años: