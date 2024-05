Álvaro Recoba explicó por qué Diego Zabala no tiene más minutos en Nacional, cuando es una figura

"Cuando tenemos a Didí en cancha es un jugador de mucha clase, el tema es que me encantaría ponerlo más minutos, más tiempo, pero en la semana pasan cosas. Gonzalo (Carneiro) había estado con náuseas. Fue el motivo porque no fue titular. Didí arrastra una sobrecarga en el posterior, hasta hablo con él y le pregunto para cuántos minutos puede estar" , expresó Recoba a VTV tras el 2-0 ante los fernandinos.

"El resultado refleja lo que se vio en el campo, no es fácil ganar acá ni en el fútbol uruguayo. Veníamos de un triunfo por Copa (1-0 a Deportivo Táchira) y de una derrota muy oscura (el 1-4 con Fénix de la 12ª fecha del Torneo Apertura) y hoy era para pensar en la Anual. Ahora vendrá vendrá el sábado Danubio, después buscar la victoria en Paraguay y después el Intermedio", agregó.

"Vi un equipo plantado en campo rival intentando por todos los lugares, teniendo ocasiones, jugando con una defensa alta porque siempre tenemos que ganar. Jugamos en una cancha difícil, contra un rival difícil, de experiencia. El fútbol muchas veces no es por mérito, pero lo merecimos ganar y sin lugar a dudas antes. Deportivo hizo su partido, tuvieron una ocasión muy clara, pero ganamos 2-0 y el arquero de Nacional por algo es el golero de Nacional. Si te llegan una vez todos los partidos y te hacen un gol sería difícil", analizó Recoba.

El Chino piensa en el Nacional contra Libertad

El DT dijo que la salida de Mateo Antoni fue "100%" pensando en el partido del jueves 30 de mayo contra Libertad, por Copa Libertadores.

"Mateo no jugaba desde el primer tiempo con River (Plate argentino, por Copa Libertadores en el Gran Parque Central) y luego no tuvo minutos, la idea era que llegara con fútbol al partido de Copa. Si no está Mateo, está Diego y también hay defensores que lo están haciendo bien. Esperemos que lo de Mateo no sea nada", auguró.

El zaguero se torció el tobillo al marcar a Maximiliano Cantera y luego salió al recibir una dura entrada de Marco Ruben, tanto en el tobillo como en la canilla.

"Siempre trato de poner a los que veo mejor, los veo día a día, sé cómo trabajan, sé quiénes vienen sobrecargados. Me voy satisfecho porque no perdimos puntos en la Anual, porque el equipo es valiente y va para adelante, por el cero en el arco. Vinimos a buscar puntos que no son satisfactorios pero al final de la temporada pueden ser importantes", concluyó.