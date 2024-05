"Angustia y tristeza" del Chino Recoba, técnico de Nacional, al regresar a Montevideo

El Chino Recoba y la situación de Mauricio Pereyra

El Chino se refirió al motivo por el que Mauricio Pereyra no integró el equipo titular en Venezuela: "La gente no tiene porqué saber como están los jugadores, nosotros sí, y venimos con cinco o seis jugadores que no están al 100%, y Mauri es uno de ellos. Para este partido era necesario que Mauri fuera, el club le hizo una resonancia y no tenía nada. Lo llevamos, estuvo a la orden, fue el primero en decirme que quería viajar, sobre todo después de la derrota (contra Fénix). Ahora tuvimos nueve o 10 horas de viaje y tenemos que recuperar para afrontar de la mejor manera al Deportivo el lunes".