La furia de Diego Lugano con los jugadores de su club Sao Paulo por un penal que le dieron a Palmeiras: "No entiendo cómo los jugadores de hoy no son 'tramposos'"

"Sao Paulo fue muy ingenuo. Yo me habría puesto la pelota bajo el brazo, y hasta que el árbitro no usara el VAR, no habría habido partido", dijo Lugano.

Y continuó con su bronca: "No puedo entender cómo los chicos del fútbol de hoy no tienen esa visión de ser 'tramposos'. Los jugadores son agradables, el árbitro no, es malo. El jugador también debe serlo. No es maldiciendo al juez que lo vas a confrontar, es exponiéndolo. Expondrá el sistema y será bueno para el fútbol".

Y finalizó diciendo: “El VAR es una vergüenza”.