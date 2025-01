La original remera con la imagen de Federico Valverde que Mina Bonino lució en la platea del Bernabéu en el partido de Real Madrid

El club merengue ascendió hasta la posición decimosexta de la tabla, con 12 puntos, dos más que el vigésimocuarto, el Stuttgart, que da el último billete a la fase de eliminatorias, mientras que la entidad austriaca se hunde a la trigésimo cuarta plaza, con tan sólo tres puntos.

En dos apariciones del brasileño Rodrygo (23, 34), las únicas de su equipo en la primera mitad, el conjunto blanco encarriló una victoria que certificaron el francés Kylian Mbappé (48), tras un fallo del arquero alemán Janis Blaswich, y su compatriota Vinicius (55, 77) otras dos veces, sólo empañado por el tanto del danés Mads Bidstrup (85).

Salzburgo empezó moviendo bien el balón, presionando alto y pisando el área rival con peligro. Precisamente, la primera oportunidad vino del israelí Oscar Gloukh, que acabó con un remate cruzado hacia el arco del belga Thibault Cortois.

Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde (L) collides with Salzburg's Serbian defender #03 Aleksa Terzic

Federico Valverde y Aleksa Terzic

Foto: Javier Soriano / AFP