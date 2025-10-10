Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / Selección Argentina

La selección argentina afronta el primer amistoso con la incógnita de Lionel Messi: la posible formación

La selección argentina se mide ante Venezuela en el primer amistoso de esta fecha FIFA, con la incógnita de la presencia de Lionel Messi

10 de octubre 2025 - 9:23hs
Argentina
Selección Argentina

La selección Argentina se enfrenta a Venezuela en el primer amistoso de los dos que juega en esta fecha FIFA en el Hard Rock Stadium de Miami, con la incógnita de la presencia de Lionel Messi en el once titular, teniendo en cuenta el desgaste del rosario con el Inter Miami en el cierre de la temporada.

La albiceleste, actual bicampeona de América y ganadora del último mundial, afrontará este compromiso como banco de prueba de cara a la cita máxima en Estados Unidos, Canadá y México en 2026. Si bien cayeron en su última presentación ante Ecuador, los dirigidos por Lionel Scaloni se adueñaron el primer puesto en las Eliminatorias Sudamericanas.

En la conferencia de prensa, Lionel Scaloni comentó sobre la disponibilidad de Lionel Messi y es muy probable que no sea titular: "Hemos hablado con él. Todavía no hemos decidido el equipo. Son partidos para probar y ver, pero con él hablaremos y decidiremos hoy. Me gustaría probar diferentes alternativas porque son partidos para eso".

Con muchas caras nuevas en la lista de convocados, Scaloni utilizará esta fecha FIFA para probar futbolistas en distintas posiciones de cara al próximo Mundial, como fue la inclusión del defensor Lautaro Rivero (River Plate), Anibal Moreno (Palmeiras) o el arquero Facundo Cambeses (Racing Club).

La posible formación de la selección Argentina

Lionel Scaloni todavía tiene varios interrogantes por resolver en busca de equilibrio y ritmo, en una formación que puede sufrir modificaciones. Emiliano Dibu Martínez arrastraba una molestia muscular, pero a pesar de eso irá desde el arranque ante la Vinotinto este viernes en Miami.

En la defensa, el esquema parecería tener forma: Gonzalo Montiel, Cristian Cuti Romero, Marcos Senesi y Nicolás González fueron los elegidos en la prueba del miércoles, aunque podría haber algún retoque de último momento.

Lionel Scaloni
Lionel Scaloni, entrenador de la selección Argentina

Lionel Scaloni, entrenador de la selección Argentina

La zona media también presenta incógnitas. Scaloni probó con Leandro Paredes como eje (le propusieron quedar licenciado y volver a Boca por la muerte de Miguel Ángel Russo, pero se quedará), acompañado por Alexis Mac Allister y la duda yace entre Enzo Fernández y Giovani Lo Celso.

De esta manera, el posible once de Argentina sería: Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Cuti Romero, Marcos Senesi y Nicolás González; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

¿A qué hora juega hoy la selección Argentina ante Venezuela?

La Albiceleste se medirá ante Venezuela en un amistoso este viernes 10 de octubre a las 21:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami.

Selección Argentina Lionel Messi Lionel Scaloni

