Las bombas que tiró Marcelo Tinelli sobre su gestión como presidente de San Lorenzo: "Puse US$ 25 millones; yo no robé ni tocaría un peso del club"

Marcelo Tinelli junto a su hijo menor y una foto que tiene algunos años, ambos con la camiseta de San Lorenzo

Marcelo Tinelli , el expresidente y dirigente de San Lorenzo de Almagro de Argentina, aseguró que jamás tocó dinero del club ni cometió actos indebidos durante su gestión al frente de la institución de Boedo, en una respuesta que publicó en sus redes, donde además defendió su rol como directivo y resaltó los aportes económicos personales que realizó a lo largo de una década.

Hacía tiempo que el empresario y conductor televisivo argentino no aparecía opinando sobre el club del que es hincha desde niño.

Marcelo Tinelli se expresó en su cuenta de Threads y tiró varios títulos referidos a su pasaje por San Lorenzo de Almagro.

"Yo no robé ni tocaría un peso de San Lorenzo", comenzó escribiendo el expresidente del Ciclón.

La explicación se dio en el contexto tras la difusión de un reclamo judicial vinculado a la compra de Mauro y Bruno Pittón en 2019. Allí se explica que Tinelli estaría exigiendo una millonaria suma.

A su vez, repasó los puntos clave de su paso por San Lorenzo como presidente y dirigente, con idas y vueltas, entre 2012 y 2022.

Y añadió: "Sabían los hinchas de San Lorenzo que cuando entramos al club en 2012 el club estaba devastado. Nos quedamos con una deuda de US$ 60 millones y fuimos cumpliendo todos los compromisos uno a uno".

“Veníamos de jugar el descenso, yo trabajé mucho también desde afuera. Como lo hice gastando plata de mi bolsillo. Jamás en mi vida toqué ni tocaría un peso de mi amado club”, expresó.

Tinelli siguió recordando cómo era la situación en la que recibió al club: "20 mil socios, patrimonio neto negativo, 8 jugadores en el plantel profesional y más de 500 juicios en contra".

En el mismo descargo, Tinelli aseguró que la masa societaria alcanzó los 75 mil asociados y reveló que realizó donaciones personales por aproximadamente US$ 25 millones, aunque todavía conserva préstamos por unos US$ 6 millones que no fueron saldados.