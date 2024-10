Luis Suárez y Lionel Messi entre los candidatos a MVP de la MLS de Estados Unidos; mirá qué otros uruguayos están

Aterrizado en la MLS a mitad de la pasada temporada, Messi ya estuvo entre la treintena de candidatos al MVP en 2023 pero se quedó fuera de la terna de finalistas tras disputar apenas seis juegos de esa campaña.

En la lista para MVP, con jugadores que disputaron por lo menos 1.000 minutos en la temporada, hay más uruguayos.

Ellos son Jonathan Rodríguez, Santiago Rodríguez y Facundo Torres.

También en las nominaciones de este año figuran otros representantes del Inter como el paraguayo Matías Rojas, candidato al premio a la Contratación del Año junto a Luis Suárez, categoría en la que también está Jonathan Rodríguez.

Otro uruguayo nominado, en la categoría al Jugador Joven del Año, es Cristian “Kike” Olivera.

El paraguayo Diego Gómez y el argentino Federico Redondo aspiran también a ese galardón, el español Jordi Alba al Mejor Defensor y Gerardo Martino al Mejor Entrenador.

CHICAGO, ILLINOIS - MAY 29: Facundo Torres #10 of Orlando City SC controls the ball against Gastón Giménez #30 of Chicago Fire FC during the second half at Soldier Field on May 29, 2024 in Chicago, Illinois. Michael Reaves/Getty Images/AFP Michael Reaves

Facundo Torres en Orlando City

Foto: AFP