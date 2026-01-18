Mirá el golazo desde 60 metros que le anotó Edwin Cardona a un arquero uruguayo en la primera fecha del fútbol colombiano
El volante que jugó en Boca Juniors y Racing de Avellaneda, mostró su clase con un gol de antología
18 de enero 2026 - 12:18hs
El volante Edwin Cardona anotó un verdadero golazo este sábado a la noche defendiendo a su club, Atlético Nacional de Medellín, en la victoria contra Boyacá Chicó 4-0 por la primera fecha de la Liga Colombiana y lo hizo ante un arquero uruguayo.
El exfutbolista de Boca Juniors y Racing de Avellaneda, entre otros grandes que jugó, fue la gran figura de la cancha.
Tanto fue así que en Colombia se preguntan si ya en la primera fecha del campeonato, se vio el mejor gol de lo que será el año completo.
El golazo de Cardona
Cuando iban 54 minutos y Atlético Nacional ya le ganaba 1-0 a Boyacá Chicó jugando como local en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, llegó el golazo de Edwin Cardona.