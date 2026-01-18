Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / COLOMBIA

Mirá el golazo desde 60 metros que le anotó Edwin Cardona a un arquero uruguayo en la primera fecha del fútbol colombiano

El volante que jugó en Boca Juniors y Racing de Avellaneda, mostró su clase con un gol de antología

18 de enero 2026 - 12:18hs

El volante Edwin Cardona anotó un verdadero golazo este sábado a la noche defendiendo a su club, Atlético Nacional de Medellín, en la victoria contra Boyacá Chicó 4-0 por la primera fecha de la Liga Colombiana y lo hizo ante un arquero uruguayo.

El exfutbolista de Boca Juniors y Racing de Avellaneda, entre otros grandes que jugó, fue la gran figura de la cancha.

Tanto fue así que en Colombia se preguntan si ya en la primera fecha del campeonato, se vio el mejor gol de lo que será el año completo.

El golazo de Cardona

Cuando iban 54 minutos y Atlético Nacional ya le ganaba 1-0 a Boyacá Chicó jugando como local en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, llegó el golazo de Edwin Cardona.

Washington Aguerre
PEÑAROL

La decisión que tomó Washington Aguerre en Peñarol luego de que no le firmaran su contrato en el club

Diego Aguirre en Peñarol
PEÑAROL

Los dos jugadores importantes que perdió Diego Aguirre en Peñarol para la final de la Supercopa Uruguaya en el clásico ante Nacional

El volante tomó la pelota en un rebote en su propio campo, a 60 metros y no dudó.

-lcm5467-jpg..webp
Dar&iacute;o Denis, cuando era golero de Cerro

Darío Denis, cuando era golero de Cerro

Desde allí le pegó por arriba del arquero uruguayo Darío Denis, quien estaba muy adelantado y no tuvo más remedio que ver la pelota pasar por encima suyo.

Denis, en su pasado jugó, entre otros, en Bella Vista, Fénix, Danubio y Cerro, y Boyacá Chicó es el primer club que juega en su carrera, en el exterior.

Temas:

Edwin Cardona Atlético Nacional Boca Juniors Darío Denis

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Aguirre
PEÑAROL

Diego Aguirre habló de la lesión de Abel Hernández contra River Plate en Peñarol y de las ausencias de Nahuel Herrera y Franco Escobar

Luis Lacalle Pou y Lucas Madrid en la Copa Río de la Plata 2026
SURF

El expresidente Luis Lacalle Pou dijo presente en la definición de la Copa Río de la Plata de surf en Montoya

Washington Aguerre
PEÑAROL

Rodolfo Catino no firmó el contrato de Washington Aguerre para "proteger" a Peñarol y pidió que se realicen cambios en algunas cláusulas

Sebastián Rodríguez y Ramos en Belvedere
FÚTBOL URUGUAYO

Tras sonar para Peñarol, Sebastián Rodríguez tiene muy encaminado su regreso a otro club del fútbol uruguayo; mirá dónde jugará

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos