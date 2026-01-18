Mirá el golazo desde 60 metros que le anotó Edwin Cardona a un arquero uruguayo en la primera fecha del fútbol colombiano

El volante Edwin Cardona anotó un verdadero golazo este sábado a la noche defendiendo a su club, Atlético Nacional de Medellín, en la victoria contra Boyacá Chicó 4-0 por la primera fecha de la Liga Colombiana y lo hizo ante un arquero uruguayo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El exfutbolista de Boca Juniors y Racing de Avellaneda, entre otros grandes que jugó, fue la gran figura de la cancha.

Tanto fue así que en Colombia se preguntan si ya en la primera fecha del campeonato, se vio el mejor gol de lo que será el año completo.

Cuando iban 54 minutos y Atlético Nacional ya le ganaba 1-0 a Boyacá Chicó jugando como local en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, llegó el golazo de Edwin Cardona.

PEÑAROL Los dos jugadores importantes que perdió Diego Aguirre en Peñarol para la final de la Supercopa Uruguaya en el clásico ante Nacional

PEÑAROL La decisión que tomó Washington Aguerre en Peñarol luego de que no le firmaran su contrato en el club

El volante tomó la pelota en un rebote en su propio campo, a 60 metros y no dudó.

-lcm5467-jpg..webp Darío Denis, cuando era golero de Cerro Foto: Leonardo Carreño.

Desde allí le pegó por arriba del arquero uruguayo Darío Denis, quien estaba muy adelantado y no tuvo más remedio que ver la pelota pasar por encima suyo.

Denis, en su pasado jugó, entre otros, en Bella Vista, Fénix, Danubio y Cerro, y Boyacá Chicó es el primer club que juega en su carrera, en el exterior.