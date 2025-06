Octavos de final del Mundial de Clubes: mirá cómo van quedando los cruces con los primeros equipos clasificados

"Hemos sido mejores que nuestros rivales (...) por encima de las expectativas que tenía la gente, creo que hemos competido bien, una lástima, nos hubiese gustado quedar como primeros", comentó el lateral español Jordi Alba, del Inter Miami.

Por su parte, el DT del Palmeiras, el portugués Abel Ferreira dijo que "hay que tener en cuenta cuál era el objetivo, que era clasificar. La primera parte fue difícil para todos, para los jugadores, cuerpo técnico y afición. Sé que no estuvimos a la altura en la primera parte pero este equipo tiene alma y espíritu".

En paralelo, Porto y Al Ahly, que completaban el grupo A, empataron 4-4 en East Rutherford y se despidieron del Mundial.

Pese a que los colchoneros vencieron por 1-0 al Botafogo con anotación de Antoine Griezmann, el resultado no alcanzó para que los dirigidos por Diego Simeone continuaran en competencia.

En paralelo, el PSG venció al Seattle Sounders por 2-0 en el Lumen Field, en Seattle, y también lo dejó fuera.

Para el vigente campeón de la Champions League, Khvicha Kvaratskhelia y Achraf Hakimi anotaron antes del descanso, dándole un cómodo triunfo 2-0 ante el once local.

