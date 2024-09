"Pido disculpas": la reacción de Dibu Martínez tras la sanción de FIFA al golero de Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el sábado en un comunicado que la FIFA sancionó al arquero Emiliano 'Dibu' Martínez con dos partidos de suspensión por "comportamiento ofensivo" durante los partidos clasificatorios para el Mundial 2026 contra Chile y Colombia disputados en setiembre.

De esta manera, 'Dibu' Martínez no podrá jugar los próximos partidos clasificatorios para la cita mundialista contra Venezuela y Bolivia, el 9 y el 15 de octubre, en Maturín y Buenos Aires, respectivamente.

Argentina lidera la clasificación de la zona Conmebol para el Mundial 2026 con 18 puntos en 8 partidos disputados, con seis victorias y dos derrotas.

Argentina's goalkeeper Emiliano Martinez (L) greets Colombia's midfielder James Rodriguez at the end of the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Colombia and Argentina, at the Metropolitano Roberto Meléndez stadium in Barra

Emiliano Dibu Martínez y James Rodríguez

Foto: AFP