River Plate insistirá en un futbolista del Inter Miami en este mercado: mirá los detalles

River Plate comenzó la pretemporada el pasado fin de semana con dos caras nuevas y grandes llegadas, tras las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno , pero Marcelo Gallardo busca reforzar aún más el plantel y, ante la dificultad por Santino Andino de Godoy Cruz , el Millonario tiene en carpeta a un futbolista de Inter Miami .

Se trata del argentino Tadeo Allende , un nombre que estuvo en carpeta desde un principio, pero por el que no avanzaron debido al interés por el futbolista de Godoy Cruz Santino Andino.

En las últimas horas se trabó la negociación entre River y Andino , ya que el futbolista cambió de representación y tiene ofertas de Europa. Por este motivo, el Millonario comenzó a buscar alternativas y posó sus ojos nuevamente en Tadeo Allende , por quien ya habían preguntado hace algunas semanas atrás.

Cuando la negociación parecía encaminada por Andino, comenzaron a surgir obstáculos. En primer lugar, el futbolista cambió de representante: dejó a Hernán Berman , hombre cercano al Millonario, y será asesorado por una agencia internacional.

El Como de Italia estaría dispuesto a pagar una cifra cercana a los siete millones de dólares para hacerse con los servicios de Andino que, entre quedarse en el fútbol argentino o emigrar a Europa, lo seduce más la segunda opción.

River Plate irá por Tadeo Allende

Es por eso que River volverá a contactarse con el Inter Miami para encaminar las negociaciones por Tadeo Allende, compañero de Lionel Messi y de Luis Suárez, y quién tuvo un gran cierre de temporada y que convirtió 24 goles en 54 partidos jugados.

Aún no trascendieron los montos, pero en las próximas horas River ofertaría por el 50% de la ficha del delantero que pertenece al Celta de Vigo de España, pero que se encuentra cedido en Inter Miami.