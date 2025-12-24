Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / River Plate

River Plate insistirá en un futbolista del Inter Miami en este mercado: mirá los detalles

River Plate tiene en la mira a un futbolista de Inter Miami de Messi y Suárez e insistirá por él en este mercado de pases

24 de diciembre 2025 - 10:31hs
Marcelo Gallardo
Marcelo Gallardo

River Plate comenzó la pretemporada el pasado fin de semana con dos caras nuevas y grandes llegadas, tras las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno, pero Marcelo Gallardo busca reforzar aún más el plantel y, ante la dificultad por Santino Andino de Godoy Cruz, el Millonario tiene en carpeta a un futbolista de Inter Miami.

Se trata del argentino Tadeo Allende, un nombre que estuvo en carpeta desde un principio, pero por el que no avanzaron debido al interés por el futbolista de Godoy Cruz Santino Andino.

En las últimas horas se trabó la negociación entre River y Andino, ya que el futbolista cambió de representación y tiene ofertas de Europa. Por este motivo, el Millonario comenzó a buscar alternativas y posó sus ojos nuevamente en Tadeo Allende, por quien ya habían preguntado hace algunas semanas atrás.

Allende
Tadeo Allende es pretendido por River Plate

Tadeo Allende es pretendido por River Plate

Cuando la negociación parecía encaminada por Andino, comenzaron a surgir obstáculos. En primer lugar, el futbolista cambió de representante: dejó a Hernán Berman, hombre cercano al Millonario, y será asesorado por una agencia internacional.

river plate va a hacer pretemporada en uruguay: el lugar elegido por marcelo gallardo en punta del este
FÚTBOL ARGENTINO

River Plate va a hacer pretemporada en Uruguay: el lugar elegido por Marcelo Gallardo en Punta del Este

Fausto Vera, nuevo refuerzo de River Plate
ARGENTINA

River Plate hizo oficial el primer refuerzo para el 2026 y para la Copa Sudamericana

El Como de Italia estaría dispuesto a pagar una cifra cercana a los siete millones de dólares para hacerse con los servicios de Andino que, entre quedarse en el fútbol argentino o emigrar a Europa, lo seduce más la segunda opción.

River Plate irá por Tadeo Allende

Es por eso que River volverá a contactarse con el Inter Miami para encaminar las negociaciones por Tadeo Allende, compañero de Lionel Messi y de Luis Suárez, y quién tuvo un gran cierre de temporada y que convirtió 24 goles en 54 partidos jugados.

Aún no trascendieron los montos, pero en las próximas horas River ofertaría por el 50% de la ficha del delantero que pertenece al Celta de Vigo de España, pero que se encuentra cedido en Inter Miami.

Temas:

River Plate Inter Miami Marcelo Gallardo Lionel Messi

Seguí leyendo

Las más leídas

Alan Medina
PEÑAROL

El único obstáculo que enfrenta Peñarol para poder contar con el regreso de Alan Medina, lo que quiere Diego Aguirre

Lionel Messi en su gira por India
FÚTBOL INTERNACIONAL

Lionel Messi se instaló en Rosario para las fiestas pero visitará Uruguay luego de Navidad, por un motivo especial

Washington Aguerre en una práctica con Independiente Medellín
PEÑAROL

La nueva sanción que deberá cumplir Washington Aguerre en Peñarol, además de los dos partidos por Copa Libertadores

Jeremía Recoba fue dado de alta tras su operación de ligamentos cruzados en España y su mamá, Lorena Perrone, lo acompañó a la primera sesión de fisioterapia
FÚTBOL

La cara de sorpresa de Jeremía Recoba luego de haber escuchado una conversación de su mamá, Lorena Perrone; mirá el video

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos