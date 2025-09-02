Robert Ergas: de estar en el radar de Nacional hace un mes, a jugar en Aris de Limassol en Chipre

El lateral izquierdo uruguayo, Robert Ergas , tendrá su segunda experiencia en el fútbol europeo y lo hará en la modesta liga de Chipre.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El jugador de 27 años rescindió contrato con Pumas de México y firmó por dos temporadas con Aris de Limassol, equipo que ganó por única vez el torneo en su país en la temporada 2022-2023.

En el período de pases que vence este martes en Uruguay, Ergas sonó a comienzos del mismo como posible refuerzo de Nacional.

Nacional analizaba en ese momento cambiar a sus dos laterales zurdos. El argentino Gabriel Báez se fue a Talleres de Córdoba y en su lugar el tricolor contrató al colombiano Juan Pablo Patiño . Luego se analizó una posible salida de Diego Romero, quien había llegado a comienzos de año desde Deportivo Maldonado. Finalmente Romero se quedó y eso determinó que Ergas no llegara.

URUGUAYOS De ver a Nacional en el Gran Parque Central a un grande de Francia: con sus espectaculares tatuajes, el extricolor Martín Satriano fue presentado en Lyon; mirá las fotos

NACIONAL Bajas en Nacional: el partido que se perderá Luis Mejía por su convocatoria en Panamá y la espera por Juan Cruz De los Santos y Gonzalo Carneiro

Cuando Flavio Perchman, actual vicepresidente de Nacional, manejaba el área deportiva de Rentistas, Ergas tuvo un notable Torneo Apertura 2020 donde el bicho colorado logró una histórica consagración dirigido por Alejandro Cappuccio.

Años atrás, el lateral formado como delantero en Defensor Sporting, había estado en el radar de Peñarol.

Ergas jugó en Boston River, Albacete de España, Rentistas, Olimpia, Cerro Largo y Pumas de la UNAM.