MERCADO DE PASES

Robert Ergas: de estar en el radar de Nacional hace un mes, a jugar en Aris de Limassol en Chipre

El lateral izquierdo rescindió contrato con Pumas de México y firmó por dos años en un equipo de Chipre

2 de septiembre 2025 - 11:10hs
Christian Bravo y Robert Ergas
Christian Bravo y Robert Ergas Dante Fernández / AFP

El lateral izquierdo uruguayo, Robert Ergas, tendrá su segunda experiencia en el fútbol europeo y lo hará en la modesta liga de Chipre.

El jugador de 27 años rescindió contrato con Pumas de México y firmó por dos temporadas con Aris de Limassol, equipo que ganó por única vez el torneo en su país en la temporada 2022-2023.

En el período de pases que vence este martes en Uruguay, Ergas sonó a comienzos del mismo como posible refuerzo de Nacional.

Cuando Flavio Perchman, actual vicepresidente de Nacional, manejaba el área deportiva de Rentistas, Ergas tuvo un notable Torneo Apertura 2020 donde el bicho colorado logró una histórica consagración dirigido por Alejandro Cappuccio.

Años atrás, el lateral formado como delantero en Defensor Sporting, había estado en el radar de Peñarol.

Ergas jugó en Boston River, Albacete de España, Rentistas, Olimpia, Cerro Largo y Pumas de la UNAM.

