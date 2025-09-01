Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

De ver a Nacional en el Gran Parque Central a un grande de Francia: con sus espectaculares tatuajes, el extricolor Martín Satriano fue presentado en Lyon; mirá las fotos

El delantero de 24 años firmó con Lyon, club al que llega cedido desde Lens

1 de septiembre 2025 - 15:03hs
El delantero uruguayo Martín Satriano firmó con Lyon de Francia, cedido por el Lens, para reemplazar al atacante internacional georgiano Georges Mikautadze, que fue traspasado a Villarreal.

Por Mikautadze, el Lyon recibirá 36 millones de euros (42,1 millones de dólares), anunció el club francés este lunes. Cinco millones de euros de esa cantidad son en concepto de bonificaciones. Podría añadirse además un interés del 10% respecto a la plusvalía de una eventual futura operación, precisó el equipo francés en su comunicado.

El pase de Martín Satriano a Lyon

En el caso de Satriano, de 24 años, la cesión hace pagar al Lyon un millón de euros y si el equipo ejerce luego una opción de compra tendrá que desembolsar 5 millones (5,8 millones de dólares) al Lens.

Satriano, por su parte, se formó en Nacional antes de pasar al Inter de Milán, que le cedió al Empoli y el Brest, desde donde arribó al Lens a mediados de 2024.

El delantero, que se recuperó de una larga lesión de rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda por la que fue intervenido en octubre de 2024, estuvo este verano en el Gran Parque Central para ver a Nacional.

En su visita, se sacó una foto junto al vice tricolor Flavio Perchman, la cual fue compartida en las redes del club.

En 2022 Satriano debutó en la en la selección uruguaya mayor, en un amistoso ante Canadá cuando Diego Alonso era el DT y se preparaba para el Mundial Qatar 2022.

Mikautadze a Villarreal

El Villarreal anunció por su parte que el contrato de Mikautadze es por seis años, hasta junio de 2031.

Mikautadze, de 24 años y nacido en Lyon, comenzó su formación en el club de su ciudad pero no fue conservado por la entidad cuando tenía 15 años.

Fue luego a dos clubes franceses, el Saint-Priest (2015-2017) y el Metz (2017), donde se dio a conocer.

Tras jugar en el Seraing belga (2020-2022) y el Ajax de Ámsterdam (2023-2024) fue fichado por el Lyon en julio de 2024 por 18,5 millones de euros y un contrato hasta 2028.

Su traspaso se inscribe dentro de la necesidad del Lyon de reducir su masa salarial antes del cierre del mercado este lunes.

Mikautadze se unirá a sus nuevos compañeros del Submarino Amarillo después de jugar con Georgia en la ventana de partidos internacionales que comienza esta semana.

El Villarreal, que jugará este curso la Liga de Campeones europea, ha tenido un buen arranque en LaLiga española, con dos victorias y un empate en las tres primeras jornadas.

Con base en AFP

Nacional Martín Satriano Francia Lens Villarreal

