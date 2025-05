Rodrigo Bentancur llegó a Bilbao para la gran final ante Manuel Ugarte por la Europa League: Tottenham Hotspurs vs Manchester United; mirá cuándo juegan

El acontecimiento llega apenas dos semanas después de la tremenda decepción que supuso la eliminación del Athletic en semifinales, desde las que vislumbraba ya un partido que hubiese sido un hito en la larga historia de 127 años del singular club vasco.

Superado el desánimo de una eliminatoria a contrapelo ya desde el choque de ida en Bilbao, la ciudad y el territorio vizcaíno en general se pusieron manos a la obra para uno de esos grandes eventos que la capital vizcaína gusta acoger de un tiempo a esta parte.

Al partido acudirán cerca de 49.600 espectadores en lo que está calculado el aforo oficial del partido, de ellos un mínimo de 15.000 de cada equipo, además de otros 11.000 en principio de aficionados neutrales y unas 8.600 que distribuye la UEFA. Los precios de las 41.000 localidades puestas a la venta oscilan entre los 40 euros de las más baratas a los 240 euros de las más caras.

Athletic Bilbao's Spanish midfielder #23 Mikel Jauregizar Alboniga (L) kicks the ball challenged by Manchester United's Uruguayan midfielder #25 Manuel Ugarte during the UEFA Europa League semi final first leg football match between Athletic Club Bilbao a

Todos ellos, y muchos más que se esperan, acudirán a una ciudad con su capacidad hotelera ya al 100 por cien ocupada y con el apoyo al respecto de otros municipios vizcaínos, y también alaveses y guipuzcoanos.

Sobre los precios de los hoteles, tras conocerse algunos muy elevados y llamativos, la Asociación de Hostelería de Bizkaia, considera que ha habido un polémica "artificial y desinformada".

"No es cierto lo que se está diciendo", dijo su gerente, Héctor Sánchez, quien aseguró a EFE que, "más allá del coste de una o dos habitaciones, lo interesante es ver el precio medio del total", que, según mantuvo, se sitúa en unos 400 euros en un hotel de 4 estrellas en la capital vizcaína.

Buena parte de los visitantes llegarán y se marcharán del País Vasco en avión, en los 165 vuelos chárter que gestionará Aena en los aeropuertos de Bilbao, Vitoria, San Sebastián y Santander entre el 20 y el 22 de mayo, procedentes de diferentes localidades británicas.

De ellos, el de Bilbao, que recibirá a los dos clubes de fútbol, gestionará un total de 79; el de Vitoria, que centralizará el regreso a casa de la afición del Tottenham una vez finalice el partido, 34; el de San Sebastián atenderá 13 vuelos y el Seve Ballesteros-Santander otros 39 vuelos chárter.

LONDON (United Kingdom), 26/02/2025.- Rodrigo Bentancur (R) of Tottenham Hotspur in action against Mateo Kovacic of Manchester City during the English Premier League match between Tottenham Hotspur and Manchester City, in London, Britain, 26 February 2025

Rodrigo Bentancur

