Sebastián Boselli debutó en Getafe y en la hora se enfrentó mano a mano con Marc-André ter Stegen, pero no pudo vencerlo

Con el debut del zaguero uruguayo Sebastián Boselli , Getafe empató este lunes 1-1 contra Girona en el cierre de la fecha 21 de LaLiga de España. Sobre la hora, el ex Defensor Sporting fue protagonista de la última emoción del partido en un mano a mano con el renombrado golero alemán Marc-André ter Stegen.

Un gol de cabeza de Vitor Reis salvador en el minuto 94 permitió que Girona rescatara un punto este lunes en Montilivi y frustró una victoria muy valiosa de Getafe, equipo que dirige José Bordalás.

Getafe se adelantó con un tanto del debutante Luis Vázquez que le situaba 14º, pero al final encadenó la octava jornada sin ganar, con seis derrotas y dos empates, y acaba la jornada 17º, con un solo punto de ventaja sobre Mallorca. No gana en LaLiga desde el 28 de noviembre.

Girona, superior en posesión y en ocasiones, buscaba su cuarta victoria seguida en el estreno de Marc-André ter Stegen como rojiblanco, pero celebró como un triunfo un empate que sirve para no romper su ilusionante dinámica y para escalar hasta la 10ª posición: a dos puntos del octavo y a cuatro del descenso.

Ter Stegen llegó a Girona en enero, a préstamo hasta el final de la temporada desde Barcelona donde no jugaba desde junio de 2025, tras una operación.

Getafe, con las novedades de Kiko Femenía y los recién llegados Zaid Romero y Luis Vázquez, saltó al césped con mayor ambición e intensidad, acercándose al área de un rival impreciso.

Pero Girona despertó pronto y se adueñó del partido hasta tener un dominio ya absoluto a partir de los diez minutos, con una presión muy adelantada y mucha velocidad en la asociación.

A los visitantes apenas les duraba la posesión, incapaces de encadenar pases, y llegó el primer aviso rojiblanco: un disparo desde lejos de Fran Beltrán que se fue por encima del travesaño.

El volante, fichado de Celta, viejo conocido de Michel porque ya coincidieron un año y medio en Rayo Vallecano, entró directamente en el once por las bajas del sancionado Arnau Martínez y el lesionado Axel Witsel y se estrenó con nota. Ter Stegen, el otro debutante, admiraba el monólogo de su equipo tranquilo desde su área.

En el minuto 20 David Soria voló para desviar un potente cabezazo de Vitor Reis tras centro de Bryan Gil con una excelente parada. Acto seguido Thomas Lemar, titular por cuarta jornada seguida, hizo temblar el travesaño con un gran remate. Girona acumulaba méritos para adelantarse en el marcador.

Getafe, reactivo, sufría y empezaba a ganar tiempo en cada interrupción, pero tuvo una ocasión muy clara para adelantarse al filo del descanso, en una jugada embarullada en el área pequeña después de un saque de esquina. Romero, central cedido por Brujas, y el uruguayo Mauro Arambarri se quedaron a centímetros del gol.

Girona redobló su voluntad ofensiva con el inicio de la segunda mitad y siguió poniendo cerco al área rival mientras Montilivi se enojaba con las pérdidas de tiempo, pero el gol fue visitante.

Luis Vázquez avisó con un remate que acabó en córner y en el minuto 59 celebró el 0-1: Juan Iglesias centró frente del área chica y el 19 batió a Ter Stegen con un remate al ángulo.

El gol dio aire a Getafe y heló Montilivi, pero el local siguió insistiendo. Míchel recurrió al argentino Claudio "Diablito" Echeverri, cedido por Manchester City para ganar claridad en tres cuartos de campo.

Los rojiblancos se acercaron al gol por medio de Àlex Moreno y Vladyslav Vanat, goleador en los últimos tres partidos, pero no encontró la fluidez necesaria para romper la defensa visitante.

Montilivi acabó de estallar cuando Alejandro Quintero solo añadió cuatro minutos y el partido parecía resuelto para alegría de unos y tristeza de otros, pero en el minuto 94 apareció Vitor Reis para cabecear un centro de Àlex Moreno y desatar la euforia.

En el epílogo del partido Ter Stegen firmó una parada providencial e increíble para evitar el 1-2 de Sebastián Boselli.

El campeón del mundo sub 20 en 2023 entró a los 86' por el argentino Vázquez.

Cristhian Stuani no estuvo convocado en Girona por una lesión muscular.

En Getafe fueron titulares y jugaron los 90' Arambarri y el ex Nacional Martín Satriano, quien terminó amonestado. Para Satriano este fue cuarto partido en el azulón.