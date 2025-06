Sorpresa e indignación en Argentina porque Newell's suspendió a seis niños de nueve años del club, que se fotografiaron con Ignacio Malcorra, ídolo de su archirrival, Rosario Central

"Se les quitó la beca, pero todo fue consensuado con los padres que estuvieron de acuerdo con la medida", confirmó al diario La Capital el coordinador del predio, Carlos Panciroli.

Rosario Central's midfielder Francesco Lo Celso (R) celebrates with teammate midfielder Victor Malcorra after scoring during the Copa Libertadores group stage second leg football match between Argentina's Rosario Central and Venezuela's Caracas FC at Giga

