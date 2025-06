El diario As de Madrid se deshizo en elogios hacia Giorgian De Arrascaeta, pensando en el Mundial de Clubes

Será la primera vez que se dispute un torneo de estas características con premios económicos muy importantes, y aquí se puede ver la agenda completa, día a día y partido por partido.

Respecto a De Arrascaeta, el diario deportivo español As, se deshizo en elogios hacia el uruguayo, teniendo en cuenta que Flamengo enfrentará a Chelsea, Esperance de Túnez y el recientemente clasificado Los Angeles FC, luego de que FIFA le diera de baja a León de México.

20240815 FBL - LIBERTADORES - FLAMENGO - BOLIVAR Flamengo's Uruguayan midfielder Giorgian de Arrascaeta gestures during the Copa Libertadores round of 16 first leg football match between Brazil's Flamengo and Bolivia's Bolivar at the Maracana stadium in R

Giorgian de Arrascaeta de Flamengo, será titular ante Peñarol

Foto: Pablo Porciúncula / AFP