"Todo mi cariño": el espectacular agradecimiento del ex Barcelona Riqui Puig al Pelado Martín Cáceres tras su paso por LA Galaxy y la respuesta del uruguayo

Riqui Puig, el futbolista español que jugó en FC Barcelona y es una de las figuras de LA Galaxy de Estados Unidos, le dedicó una mensaje de agradecimiento al uruguayo Martín “Pelado” Cáceres , con quien fue compañero en el club de la MLS y que no seguirá en 2025.

Riqui Puig y Martín Cáceres en Los Ángeles Riqui Puig y Martín Cáceres en Los Ángeles Instagram

“Pocas veces en la vida uno se cruza con personas tan auténticas y especiales como tú, Martín. Quiero agradecerte de corazón, porque este año no solo has sido un compañero increíble dentro del equipo, sino también un apoyo fundamental para mí en los momentos más complicados. Gracias a ti, he crecido como jugador y como persona”, señaló el futbolista de 25 años, figura de LA Galaxy, flamante campeón de la MLS.