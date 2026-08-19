Un hincha de Juventus entró a la cancha y lesionó a su propio jugador en los festejos: mirá el insólito hecho

Un episodio insólito ocurrió en Italia, más precisamente en el Allianz Stadium de Turín, cuando los hinchas de Juventus ingresaron al campo de juego luego del encuentro que la Vecchia Signora disputó con Next Gen, una de sus filiales, y un simpatizante se resbaló y lesionó al futbolista Federico Gatti.

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En el video que comenzó a circular en redes sociales se puede apreciar cómo, tanto el protagonista del incidente como el resto de los aficionados, se levantan de sus butacas al final del partido y se disponen a ingresar al campo de juego. Una vez saltaron los carteles que delimitan el césped, corrieron hacia los jugadores dirigidos por Luciano Spalletti.

El momento de la lesión a Gatti, jugador de la Juventus Sin embargo, hubo un aficionado que se anticipó a sus pares y llegó antes que nadie a la mitad de la cancha. Cuando se encontraba a metros de Gatti, quien caminaba en la misma dirección y le daba la espalda, el individuo se resbaló y terminó derribando al defensor tras barrerlo desde atrás y tomarlo por sorpresa.