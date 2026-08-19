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Un hincha de Juventus entró a la cancha y lesionó a su propio jugador en los festejos: mirá el insólito hecho

Luego de un amistoso, los simpatizantes de Juventus ingresaron a festejar al campo con los jugadores y un hincha, sin querer, lesionó a Federico Gatti

19 de agosto de 2026 18:07 hs

Un episodio insólito ocurrió en Italia, más precisamente en el Allianz Stadium de Turín, cuando los hinchas de Juventus ingresaron al campo de juego luego del encuentro que la Vecchia Signora disputó con Next Gen, una de sus filiales, y un simpatizante se resbaló y lesionó al futbolista Federico Gatti.

En el video que comenzó a circular en redes sociales se puede apreciar cómo, tanto el protagonista del incidente como el resto de los aficionados, se levantan de sus butacas al final del partido y se disponen a ingresar al campo de juego. Una vez saltaron los carteles que delimitan el césped, corrieron hacia los jugadores dirigidos por Luciano Spalletti.

El momento de la lesión a Gatti, jugador de la Juventus

El momento de la lesión a Gatti, jugador de la Juventus

Sin embargo, hubo un aficionado que se anticipó a sus pares y llegó antes que nadie a la mitad de la cancha. Cuando se encontraba a metros de Gatti, quien caminaba en la misma dirección y le daba la espalda, el individuo se resbaló y terminó derribando al defensor tras barrerlo desde atrás y tomarlo por sorpresa.

Según informan desde Italia, Gatti presentó una lesión en el tobillo producto del incidente y será evaluado por el cuerpo médico el jueves y el viernes para determinar si podrá estar presente en el debut de Juventus frente a Frosinone por la Serie A.

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