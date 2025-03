Video: el insólito minuto de silencio por un ídolo del club que había muerto, pero estaba vivo y debieron pedir disculpas

El incidente ocurrió el pasado fin de semana, cuando los jugadores de ambos equipos se reunieron en el círculo central del Estadio Arena Arda para rendir homenaje al supuesto fallecimiento del exjugador de 78 años.

Su exclub recibió información errónea sobre su muerte y tomó la decisión de recordarlo antes del partido.

Por lo que informó la prensa búlgara, mientras esto ocurría, Ganchev manejaba hacia su casa, con el objetivo de llegar a tiempo para ver el partido por televisión.

En tanto, su celular no paraba de sonar, pero no pudo contestar porque estaba manejando.

“Nunca me pierdo los partidos de Arda en la televisión. Mientras conducía hacia casa, mi teléfono empezó a sonar mucho. Pero estaba manejando. Estacioné frente a casa, entré al patio y mi esposa me saludó entre lágrimas”, dijo Ganchev.

El club Arda Kardzhali enseguida reconoció su error y publicó un comunicado en el que expresaba sus disculpas. “La dirección del PFC Arda quiere expresar sus más sinceras disculpas al exjugador del club, Petko Ganchev, y a sus familiares después de que el club recibiera información incorrecta sobre su fallecimiento. Deseamos a Petko Ganchev muchos años más de salud y que disfrute de los éxitos de Arda”.

Ganchev no se molestó y tomó con humor lo ocurrido, pese a lo insólito de la situación.

Aquí se puede ver el video del minuto de silencio:

Embed - Bulgarian Football team Arda Kardzhali apologise after minute’s silence Petko Ganchev who is ALIVE