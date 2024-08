Video: Facundo Pellistri metió un gran gol y Panathinaikos se clasificó a fase de grupos de la Conference League

Al llegar al área intentó tirar una pared, un defensor rechazó el balón y el ex Peñarol llegó a la carrera para definir muy bien de pierna zurda, abajo contra el segundo palo.

Gol de Facundo Pellistri con Panathinaikos a Lens, por Conference League

El segundo gol del partido lo hizo el brasileño Teté, a los 85' de juego.

De esa forma, el resultado global quedó 3-2 a favor de Panathinaikos.

Pellistri, de 22 años, fue comprado en esta temporada por uno de los grandes de Grecia, a Manchester United, y había debutado el domingo jugando 60 minutos en el triunfo 1-0 ante Levadiakos.

En Lens no fue de la partida y no estuvo en el banco el uruguayo Martín Satriano, ex Nacional que llegó a su nuevo club tras defender a Brest la temporada pasada.