Vinicius jr. se llevó el premio The Best donde Argentina tuvo una buena y Uruguay una mala

El brasileño Vinicius Júnior, delantero de Real Madrid, fue galardonado este martes en Doha con el premio The Best que concede la FIFA al mejor jugador del mundo.

El uruguayo Federico Valverde era uno de los 11 nominados al premio mayor pero no quedó no terminó integrando el equipo ideal mientras que el argentino Emiliano "Dibu" Martínez ganó el premio al mejor golero.

Federico Valverde afuera del equipo ideal

La presencia de Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Toni Kroos, Jude Bellingham y Vinícius Junior en el mejor once de la temporada 2023-2024 fue el reconocimiento a Real Madrid en los premios The Best de la FIFA, en un equipo ideal con la presencia de los españoles Rodri Hernández y Lamine Yamal.

Real Madrid acaparó el equipo ideal en las votaciones.

Integran el equipo: Emiliano Martinez (Aston Villa, Argentina); Dani Carvajal (Real Madrid, España), Ruben Dias (Portugal, Manchester City), Antonio Rüdiger (Real Madrid, Alemania), William Saliba (Francia, Arsenal); Rodri (España, Manchester City), Toni Kroos (Alemania, Real Madrid), Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid); Erling Haaland (Noruega, Manchester City), Lamine Yamal (España, Barcelona) y Vinicius Junior (Brasil, Real Madrid).

Federico Valverde se quedó afuera por la presencia de Kroos y Rodri, además de Bellingham, su compañero de equipo.

Aitana Bonmatí metió doblete

La española Aitana Bonmatí, volante de Barcelona, se quedó cojn el premio The Best a la mejor jugadora del mundo por segundo año consecutivo.

Bonmatí, que también recibió hace unas semanas su segundo Balón de Oro, ganó este año todos los títulos posibles con el conjunto azulgrana, entre ellos la Liga de Campeones y la Liga F, así como la Liga de Naciones femenina con la selección española.

Carlo Ancelotti, el mejor entrenador

El italiano Carlo Ancelotti, técnico de Real Madrid, fue premiado como el mejor entrenador del mundo.

Es la primera vez que el italiano recibe este reconocimiento, en el que releva al español Pep Guardiola, y lo consigue semanas después de ser galardonado con el trofeo Johan Cruyff del Balón de Oro.

Además, tras ser segundo en 2022, es el primer técnico de su país con este premio desde Claudio Ranieri en 2016.

Emma Hayes, la mejor entrenadora

La inglesa Emma Hayes, directora técnica de la selección de Estados Unidos, fue condecorada como la mejor entrenadora de fútbol femenino.

Hayes condujo a la selección norteamericana al título olímpico en los Juegos de París 2024, en cuya final derrotó a Brasil, y tras hacerse unas semanas con el Balón de Oro es premiada con el The Best por segunda vez tras lograrlo en 2021, con lo que releva a la neerlandesa Sarina Wiegman, que lo logró en las dos anteriores ediciones.

Emiliano Martínez, el mejor golero

El argentino Emiliano Martínez, arquero de Aston Villa inglés, se llevó el The Best al mejor guardameta del mundo.

Dibu Martínez, fundamental en la consecución de Argentina de la Copa América, recibió este reconocimiento por segunda vez tras lograrlo en 2022 y tan solo unas semanas después de ganar su segundo Balón de Oro consecutivo.

Alyssa Naeher, la mejor golera

La estadounidense Alyssa Naeher, arquera de Chicago Red Stars, fue galardonada como la mejor guardameta del mundo.

Naeher fue determinante en el título olímpico de la selección estadounidense en París 2024 y en la Copa Oro de la Concacaf.

Thiago Maia, premio al Fair Play

El brasileño Thiago Maia, de Inter, fue galardonado con el premio al Juego Limpio como homenaje a su labor en la tragedia de Rio Grande do Sul.

Durante las inundaciones en esa zona, el mediocampista salvó a personas y animales varados en Porto Alegre y la región metropolitana.

Thiago Maia se ganó la admiración de Inter e incluso el cariño de la afición de Grêmio, el eterno rival, por su labor.

Guilherme Granda Moura

El hincha brasileño Guilherme Granda Moura se llevó la distinción a la mejor hinchada del año.

Guilherme es un niño brasileño de ocho años con epidermólisis bullosa, una rara enfermedad genética, que entró en coma debido a una neumonía. Tras 16 días, Guilherme despertó, y el emotivo vídeo del reencuentro con su madre conmovió al mundo entero.

Este seguidor de Vasco da Gama recibió durante su recuperación la visita de Gabriel Pec, entonces estrella del club, con quien compartió un abrazo que selló una especial amistad. Cuando salió salió del hospital, Guilherme conoció al resto del equipo y tuvo el honor de ser la mascota del equipo en un partido en agosto de 2023.

El equipo ideal del fútbol femenino para The Best

Barcelona, ganador la pasada temporada (2023-2024) de un póker de títulos, vio reconocida su gran temporada con la presencia de seis de sus futbolistas en el mejor once del año.

Integraron el mismo: Alyssa Naeher (Estados Unidos, Chicago Red Stars); Irene Paredes (España, Barcelona), Ona Batlle (España, Barcelona), Lucy Bronze (Inglaterra, Barcelona/Chelsea), Naomi Girma (Estados Unidos, San Diego Wave); Aitana Bonmati (España, Barcelona), Lindsey Horan (Estados Unidos, Olympique de Lyon), Gabi Portilho (Brasil, Corinthians), Patri Guijarro (España, Barcelona); Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona) y Salma Paralluelo (España, Barcelona).

Alejandro Garnacho, mejor gol masculino

El argentino Alejandro Garnacho, delantero de Manchester United, se quedó con el premio Puskas de los The Best que concede la FIFA al mejor gol de la temporada de fútbol masculino.

Garnacho fue premiado por el gol que consiguió ante Everton en Goodison Park el 26 de noviembre de 2023 y releva en el palmarés al brasileño Guilherme Madruga.

Marta, mejor gol femenino

La brasileña Marta fue distinguida como la autora del mejor gol del fútbol femenino.

El tanto de la veterana e histórica jugadora brasileña se produjo en el partido ante Jamaica en junio de 2024 con un tremendo zurdazo desde fuera del área tras deshacerse de una jugadora rival.