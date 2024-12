Siete títulos en una temporada: el reto de Real Madrid y Federico Valverde tendrá su segundo trofeo en juego con la Copa Intercontinental este miércoles

El astro galo todavía sigue recuperándose como muestra su participación en el entrenamiento del lunes en Valdebebas, antes de viajar a Qatar, al realizar sólo media parte de la sesión.

La otra mitad la hizo en solitario y llevó a cabo trabajo específico en la zona de su cuerpo maltrecha.

En el estadio Lusail de la capital catarí, Mbappé intentará borrar el mal recuerdo de perder la final del Mundial de 2022 ante la Argentina de Lionel Messi. Un 'hat-trick' del francés no valió para impedir que la albiceleste terminara alzándose con título.

Si se impone a Pachuca, Real Madrid seguirá en la carrera de lograr por primera vez en alzarse con los siete trofeos de esta campaña, tras conseguir la Supercopa de Europa en agosto y contando con la Supercopa de España, Copa del Rey, LaLiga, Champions y Mundial de Clubes.

Además, Ancelotti tiene una especial motivación, ya que si logra levantar el trofeo se convertirá en el entrenador más laureado de la historia blanca, con quince títulos, uno más que Miguel Muñoz, en momentos en los que el italiano ha sido criticado por la irregularidad del equipo esta temporada.

En la actualidad, ocupa la tercera posición en LaLiga y en el vigésimo lugar de la Liga de Campeones.

De la misma manera, el croata Luka Modri, que se convirtió en el jugador que ha ganado más trofeos del club con 27 al ganar la Supercopa de Europa en el estadio Nacional de Varsovia, podría agrandar su palmarés en la entidad merengue.

El conjunto madridista se desplazó a Qatar con importantes bajas en la zona defensiva y en el centro del campo. Dani Carvajal y Eder Militao están lesionados para lo que resta de temporada, mientras que Eduardo Camavinga acaba de volver al plantel.

Pachuca's Uruguayan manager Guillermo Almada reacts as he stands on the sideline during the 2024 FIFA Intercontinental Cup football match between Mexico's Pachuca and Egypt's Al-Ahly at Stadium 974 in Doha on December 14, 2024. KARIM JAAFAR / AFP

Guillermo Almada en la Copa Intercontinental

AFP