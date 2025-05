"¿Vos crees que me ha faltado contundencia?": la pregunta que incomodó a Ronald Araujo sobre su marca en la eliminación de Barcelona ante Inter y su respuesta

“¿Vos crees que es así?”, le respondió al periodista.

“En la primera lo estoy marcando, es suerte del delantero que la mete justito ahí. Yo estoy por delante... Y en la otra, es evidente que en el uno contra uno soy muy fuerte y tengo que estar mejor ahí. Pero en el fútbol si hace coberturas podés solucionar esa jugada", señaló.

"Al final, estos partidos se deciden por detalles, hemos fallado y se nos escapó. Es un golpe duro, pero no creo que nos afecte para el Clásico porque es el partido que nos queda", agregó Araujo en alusión al choque de LaLiga contra el Real Madrid, que jugará el domingo (11:15 horas) en Montjuic.

Barcelona's Uruguayan defender #04 Ronald Federico Araujo da Silva (L) and Inter Milan's French forward #09 Marcus Thuram fight for the ball during the UEFA Champions League semi-final second leg football match between Inter Milan and FC Barcelona at the

Ronald Araujo de Barcelona ante Marcus Thuram de Internazionale de Milán por la Champions League

FOTO: AFP