A 10 años de su muerte, Nacional recordó la figura de Walter Ferreira, fundamental para la recuperación de Luis Suárez en el Mundial de Brasil 2014
Un recuerdo muy especial para una persona que fue muy querida en todo el fútbol uruguayo, pero más en los tricolores
4 de enero 2026 - 12:14hs
Walter Ferreira y Luis Suárez
Nacional volvió a los entrenamientos pensando en la importante temporada 2026 en la mañana de este sábado en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, y por su parte, en sus redes sociales, la sección de historia del club, recordó los 10 años de la muerte de Walter Ferreira, el kinesiólogo que trabajó años en la institución y en la selección uruguaya.
Ferreira murió el 3 de enero de 2016 a los 64 años y fue fundamental para que Luis Suárez llegara con lo justo a jugar el segundo partido del grupo en el Mundial de Brasil 2014 justamente ante Inglaterra, pocos días después de haber sido operado de meniscos en Montevideo, debido a que en un encuentro de Premier League, defendiendo a Liverpool en la última fecha, lo lesionaron con un tremendo patadón.
Aquella tarde de San Pablo, el máximo goleador en la historia de la selección uruguaya le convirtió los dos goles a los ingleses en la victoria por 2-1.
El mundo conoció el jueves 19 de junio de 2014 a Walter Ferreira después de que Luis Suárez lo abrazara en el festejo del primer gol frente a Inglaterra durante el Mundial de Brasil. Agradecido, el salteño manifestó que "un 90%" de su reaparición gloriosa en un campo de juego se lo debía al kinesiólogo de la selección.