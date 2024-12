El jugador de Peñarol que fue figura y no descarta ejecutar su cláusula de salida si le llega una buena propuesta: "A veces las oportunidades hay que aprovecharlas"

“Pero hoy en día, lo he hablado mucho con mi representante y por ahora no hay nada concreto”, aclaró.

Báez considera que en el momento de su carrera no puede descartar una buena propuesta en caso de que le llegue.

“Mi idea es esperar porque no soy un chico en el tema de edad y a veces las oportunidades hay que aprovecharlas, pero hoy en día mi pensamiento es volver el día 3 (de enero) a Peñarol", dijo, en referencia a la fecha en que comenzará la pretemporada en Los Aromos.

2'241030 Penarol's forward #28 Jaime Baez celebrates after scoring during the Copa Libertadores semi-final second leg football match between Uruguay's Peñarol and Brazil's Botafogo at the Centenario stadium in Montevideo on October 30, 2024. Eitan ABRAMOV

Jaime Báez

Foto: Eitan Abramaovich / AFP