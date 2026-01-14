ADN goleador: Franco, uno de los hijos gemelos del Loco Abreu y ahijado de Luis Suárez, debutó en Albion y marcó su primer gol
El juvenil sigue la linaje goleador que comenzó su padre y que ha continuado su hermano mayor, Diego
14 de enero 2026 - 11:14hs
Gol de Franco Abreu en su debut en Albion
AUF TV
La dinastía goleadora de los Abreu sigue más vigente que nunca y este martes sumó a un nuevo artillero en la familia: Franco, uno de los hijos gemelos de Sebastián “Loco” Abreu, debutó en Primera con Albion y marcó su primer gol en el partido ante Liverpool por la Copa de la Liga AUF.
El juvenil de 17 años sigue la linaje goleador que comenzó su padre y que ha continuado su hermano mayor, Diego, de 22 años, quien recientemente dejó Defensor Sporting para jugar en Xolos, el cuadro que dirige el Loco en México.