ADN goleador: Franco, uno de los hijos gemelos del Loco Abreu y ahijado de Luis Suárez, debutó en Albion y marcó su primer gol

El juvenil sigue la linaje goleador que comenzó su padre y que ha continuado su hermano mayor, Diego

14 de enero 2026 - 11:14hs

Gol de Franco Abreu en su debut en Albion

La dinastía goleadora de los Abreu sigue más vigente que nunca y este martes sumó a un nuevo artillero en la familia: Franco, uno de los hijos gemelos de Sebastián “Loco” Abreu, debutó en Primera con Albion y marcó su primer gol en el partido ante Liverpool por la Copa de la Liga AUF.

El juvenil de 17 años sigue la linaje goleador que comenzó su padre y que ha continuado su hermano mayor, Diego, de 22 años, quien recientemente dejó Defensor Sporting para jugar en Xolos, el cuadro que dirige el Loco en México.

El debut de Franco Abreu en Albion

El delantero de 17 años fue uno de los titulares en el equipo de Federico Nieves y abrió el marcador con un cabezazo a los 25 minutos, al aparecer sin marca en el área y conectar un muy buen centro desde la banda izquierda de Mateo Alcoba, otro juvenil y promesa del club.

Franco y su hermano gemelo, Facundo, juegan en Albion y el año pasado lograron un título histórico en las formativas de los “pioneros” al ganar el Clausura sub 17.

Ambos han jugado juntos desde el baby fútbol en Carrasco Polo y desde hace tres años están en Albion, donde han crecido en las formativas.

Tienen características diferentes: Franco es delantero como su padre y su hermano Diego, mientras que Facundo juega de zaguero y también en el mediocampo.

Y a diferencia de su hermano mayor Diego, que es derecho, Franco es zurdo como su padre.

Además de ser hijos del Loco, tienen como padrino a Luis Suárez, el goleador histórico de la selección uruguaya y amigo de la familia.

