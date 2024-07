Alejandro Balbi desmintió "rotundamente" que Nacional esté negociando por un jugador que ilusiona al hincha

Coates aún se encuentra en Portugal, terminando detalles de su mudanza a Uruguay, luego de vivir 9 años en Lisboa. Se espera que retorne a Montevideo el fin de semana y de inmediato se pondrá a la orden del técnico Martín Lasarte, aunque por reglamento no puede debutar oficialmente hasta el torneo Clausura.

El presidente Alejandro Balbi fue consultado este martes por la posibilidad de Vecino: "Nacional no está negociando con Vecino. Lo desmiento rotundamente" , dijo el dirigente albo en Carve Deportiva.

Luego, agregó: "Lo que hacemos y me imagino que lo hacen otros dirigentes, es llamar a los exjugadores, que están identificados con el club, cómo están, si tienen ganas de venir, a veces no es solo componente deportivo, a veces hay componentes familiares. Estamos preguntando, no es que la sabemos todas, pero Muslera hace poco reconoció que habló conmigo y hace tiempo que hablamos. Lo mismo pasa con Vecino y con Espino, Satriano, Israel. Siempre se está hablando con los jugadores que tienen un hilo conductor con el club. A partir de eso se empiezan a tejer las posibilidades de la vuelta".

Balbi no quiso profundizar en lo que habló con el jugador: "Me parece hay que ser muy cautos a la hora de comunicar, porque cualquier cosa puede crear falsas expectativas. La veo bastante lejana, hay cosas más terrenales que sí estamos trabajando".

El contrato de Vecino con Lazio finaliza en junio de 2025.