Alejandro Balbi explicó la decisión de Nacional de derecho de admisión a funcionarios de Peñarol y reveló el mensaje que le envió el jefe de prensa aurinegro

“Hay un fundamento de seguridad que claramente está relacionado con lo que pasó en mayo con una denuncia que hizo Peñarol a Conmebol sobre determinados compartimientos no ajustados a reglamento de un partido de Nacional de Copa Libertadores en el cual Peñarol no era ni arte ni parte”, señaló .

Balbi.webp Alejandro Balbi Camilo Dos Santos

“A partir de eso se generó una sanción a Nacional y a partir de esa sanción a Nacional que nos costó la suma de US$ 15.000 por esa denuncia que hizo Peñarol. Y hubo toda una parafernalia de gente de Peñarol de que se había filtrado información de la Conmebol, habían señalado a un exfuncionarios de Nacional que había sido el que había filtrado esa denuncia, cuando claramente a vos te hacen una denuncia, te dan vista del expediente para que te defiendas… A partir de eso se generó un momento de tensión”, comentó.

Balbi reveló que en ese entonces recibió un mensaje del jefe de prensa de Peñarol, uno de lo que se le aplicará derecho de admisión, que se suma a los motivos por los que Nacional decidió esa medida para evitar posibles riesgos en el Gran Parque Central.

“Se puede agregar que yo recibí un mensaje del propio jefe de Prensa de Peñarol, Diego Pérez, en el que estaba preocupado por su integridad física y de su familia, y de que nos hacía responsable de lo que podía pasar. Y eso lo tengo yo en mi teléfono”, comentó. “Como dice el código civil, es de buen padre de familia bregar por la seguridad de las personas que vas a recibir a tu casa. En ese sentido, lo estamos haciendo”.

“Que se le quiera dar otro sentido, que se lo quiera mezclar con el arbitraje de ayer, o de por qué no fuimos a la cancha de ellos, o del vicepresidente de Peñarol que dijo que no nos animábamos a ir a la cancha de ellos con público… La verdad que es entender muy poquito cómo se está viviendo el fútbol el día de hoy”, agregó.

Balbi también señaló que Diego Pérez en su mensaje le indicó que estaban circulando imágenes suyas en las redes sociales.

“Queremos evitar eso, es nuestra obligación”, señaló, sobre la posibilidad de que haya riesgos de seguridad para los funcionarios carboneros.

Consultado sobre por qué la medida recaía en el jefe de prensa y no en el presidente de Peñarol Ignacio Ruglio, Balbi dio su explicación. “El presidente de Peñarol me negó que él estaba en conocimiento de lo que había hecho Diego Pérez”.

“Llamé al presidente de Peñarol a mostrarle mi molestia por lo que habían hecho y me dijo: “’La verdad Ale, no sé lo que me estás hablando’. Yo tengo que creer o tomar por cierto lo que él me dice”, sostuvo. “Tampoco Diego Pérez cuando se comunicó conmigo me dijo 'yo cumplí una decisión de directiva'. La persona que firma la denuncia es Diego Pérez”, comentó.