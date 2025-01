Antonio Palma, dirigente de Nacional, criticó a Javier Méndez de Peñarol calificando su accionar de "cobarde", "desubicado" y "falta de códigos"

Eso generó la molestia de Méndez, de 30 años, quien vino del costado y tomó del cuello al jugador, lo soltó y luego le asestó de atrás un empujón en la nuca.

Palma, quien ingresó a la directiva de Nacional acompañando la fórmula presidencia de José Luis Rodríguez y que luego se pasó al bando de José Decurnex, José Fuentes y ahora al de Ricardo Vairo, justificó el accionar de Dos Santos por su joven edad, matizó el hecho afirmando que "capaz" se equivocó en el lugar al que direccionó la celebración y fustigó con dureza a Méndez.

20250120 Peñarol Nacional Serie Río de la Plata clásico, pelea, incidentes. Foto: Inés Guimaraens Nacional vs Peñarol Foto: Inés Guimaraens

"El gurí es un gurí tiene 16 años, gritó un gol, capaz que no lo gritó para donde lo tenía que gritar", comenzó diciendo Palma en Quiero Fútbol que se emite por Sport 890.

El jugador pidió disculpas públicas al otro día del episodio que provocó y donde terminó agredido.

"Lo gritó adentro de la cancha, no hizo ningún gesto fuera de lugar, lo único que hizo fue gritar un gol", volvió a justificar Palma dando a entender que no hubo provocación al gritar un gol contra la hinchada rival cuando todos sus compañeros estaban detrás festejando, pero mirando a la Tribuna Colombes, la de la hinchada de Nacional.

"Me parece que fue una desubicación total del jugador de Peñarol con un gurí de 16 años, pegarle de atrás dos veces, me parece que es un acto de cobardía total. Me saco el caset y te digo lo que pienso, el botija gritó un gol. No hizo ningún gesto, nada. Capaz que se confundió para donde lo gritó", afirmó Palma.

"Me parece un acto de cobardía y fuera de lugar lo que hizo el jugador de Peñarol", remarcó y luego chicaneó a Javier Méndez, con su particular estilo: "Capaz que porque hace un año que está en Peñarol y nunca ganó un clásico y se la agarró con un botija de 16 años".

Palma no calificó a Méndez como "cobarde" sino que se limitó a calificar el hecho cometido por el futbolista.

Sin embargo, poco después fue más allá de eso y expresó que los actos de las personas definen su esencia por lo que terminó pasando a la calificación personal: "No lo conozco, no sé si me sorprendió, pero fue un acto de cobardía y de desubicación total. Cada cual es como es y los actos demuestran cómo es cada persona".

Cuando uno de los panelistas del programa criticó a Méndez pero también el gesto provocador de Dos Santos, Palma expresó que el jugador de Nacional "se equivocó", pero volvió a matizar ese hecho.

"(Méndez) fue de atrás dos veces, comparto que se equivocó, pero solo gritó un gol. No hizo ningún gesto raro. Se equivocó, pero nada al extremo. Fuera de lugar con lo que pasó con el jugador de Peñarol".

Sobre la charla que Méndez tuvo que con Diego Polenta, algo que fue revelado públicamente por Méndez, Palma dijo: "No hablé con Diego. Yo no lo hubiese llamado", pero nuevamente se valió de eso para criticar al jugador de Peñarol: "Me parece fuera de lugar totalmente y de falta de códigos que hable de una charla privada de supuestamente un amigo de él".