Carlos Lecueder respondió a la propuesta de Flavio Perchman de ser candidato a presidente de Nacional

“Soy muy hincha de Nacional. Mi señora (Raquel Methol) es más hincha que yo. Ella trabaja en la comisión de Los Céspedes y deja el alma allí. Por lo cual el tiempo de la familia a favor de Nacional está cumplido con creces. Mi actividad es diferente. Tengo mucho trabajo. Me encanta lo que hago. Trabajo con mis hijos muchas horas por día. Y pretendo seguir haciéndolo mientras pueda. Y eso no va con ser presidente de Nacional, que es un cargo que necesita de alguien que dedique mucho tiempo, muchas horas y que no esté en su cabeza con 20 cosas más. Por eso siempre dije que no. Tengo otro proyecto de vida que es el que voy cumpliendo. Eso hace que el fin de semana no vayamos para afuera porque hay que estar en el Parque para ver al bolso, pero termina el partido y la cabeza vuelve a la familia y al trabajo”, dijo Lecueder en Sport 890.