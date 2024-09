Flavio Perchman confirmó que participará en las elecciones de Nacional

“Vengo analizando toda la situación. Me había planteado un viaje familiar, en el que estoy ahora, y vuelvo el jueves próximo (19 de setiembre) a Montevideo. Por todo lo que está pasando en Nacional, el tema de las elecciones se retrasó un tiempo y no era momento para estar hablando sobre ello. No he tomado una definición clara, aún, pero sí decidí que voy a participar de las elecciones. Más allá del lugar que me toque, tengo claro por dónde quiero trabajar en el club y por dónde quiero ir”, dijo Perchman en Sport 890.

Explicó que cuando llegue a Montevideo se va a poner “a tono con la gente” con la que piensa trabajar, para empezar a moverse “de cara a diciembre”.

Sobre el trabajo que realizan los actuales dirigentes, dijo: “No soy de los que les gusta decir que todo lo que se ha hecho está mal. Esta directiva, desde hace ya dos períodos, agarró un club en condiciones muy complicadas, salió de un problema que era muy importante para la institución en lo deportivo, en lo económico y con el Parque Central cerrado. A veces somos de memoria muy cortoplacista”.

¿Por dónde proyecta el Nacional de los próximos años? “Si finalmente me toca participar activamente, mi idea es que después de tres años el club esté en un lugar mucho mejor. Todo esto se basa en una construcción. En que los momentos van pasando. Me llama un poco la poca tolerancia que hay, que viene con las nuevas generaciones, con las frustraciones rápidas y donde todo debe ser ya. Se pierde un campeonato y pasa a ser una hecatombe. Acá hay un montón de hinchas de Nacional que estuvimos desde 1983 a 1992 sin ser campeones. Estuvimos nueve años sin ser campeones. Tenemos que construir algo sólido y que perdure en el tiempo. Tenemos el ejemplo de River, en Argentina, a quien le tocó lo peor a un grande, que fue descender. A partir de ese descenso River se solidificó de una manera que hoy nadie discute que es uno de los principales clubes de América”.

El empresario representó y acompañó la carrera de varios futbolistas y entrenadores desde que se inició en esta actividad hace 20 años. Entre otros, se destacan el técnico Martín Lasarte, actual conductor de los tricolores, y los jugadores Ronald Araujo, Sebastián "Papelito" Fernández y Juan Manuel Olivera. Además, integró el grupo de empresarios que hasta el año pasado conformó la Sociedad Anónima Deportiva que estuvo al frente de Rentistas.

Perchman también tiene un largo recorrido como dirigente de básquetbol, donde consiguió guiar como presidente a Aguada a conquistar el principal torneo después de 28 años. Tras el cambio que introdujo en el club, en los últimos 12 años el club más popular de básquetbol ganó cuatro Liga Uruguaya.