Gran bronca: Cerro intenta romper el acuerdo que tiene con Nacional de no jugar en el Tróccoli

Cuando empezó la temporada 2024, los dirigentes de Cerro se comprometieron con Nacional y con Peñarol a no fijar el estadio Luis Tróccoli contra ellos, porque ambos clubes grandes ayudaron a los albicelestes a saldar sus deudas para que pudiera comenzar el campeonato.

Tanto Nacional como Peñarol le cedieron a Cerro un crédito a cuenta de la recaudación de los partidos como visitante, que en lugar de jugarse en el Tróccoli se jugarían en el Centenario. El monto que figura en los documentos financieros que presentó Cerro para cancelar las deudas en la AUF era de unos US$ 70.000.

Cerro y Nacional vuelven a enfrentarse este domingo a las 18 horas por la primera fecha del torneo Intermedio.

Cerro pidió fijar el estadio Tróccoli contra Nacional

Debido a que hasta el 17 de junio no se puede utilizar el estadio Centenario a pedido de CAFO, Cerro solicitó a la Mesa Ejecutiva de la AUF que el partido se juegue en el Tróccoli, rompiendo el acuerdo que tenía con Nacional.

Sin embargo, el pedido llegó después que la Mesa había fijado el estadio Luis Franzini para ese encuentro, escenario que se mantendría.

"El acuerdo era jugar en el Centenario, si no es ahí es en el Tróccoli, pero Nacional no quiere venir y la Mesa quiere fijar el Franzini. No sé qué pelo al huevo le van a encontrar ahora", dijo Jaureguiverry en Sport 890.

La actitud de Cerro, presidido por Alfredo Jaureguiverry, generó malestar en los dirigentes de Nacional.