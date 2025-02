Cerro Largo: la desventaja del presupuesto, un arranque que ilusiona y dos refuerzos importantes

HISTORIAS El guarda de ómnibus al que Pepe Sasía le dio una cachetada, le dijo que no a Boca por Defensor para ser campeón y le metió el peso a Cruyff en el Mundial: la vida de Baudilio Jauregui

Anteriormente había estado solo cuatro temporadas consecutivas en Primera, como máximo, desde la 2011-2012 a la 2014-2015.

El retorno de Danielo Núñez, en julio del año pasado en lugar de Bruno Silva, le dio a Cerro Largo ese plus de identidad que ha caracterizado al equipo en los últimos años.

Núñez dirigió por primera vez al club en 2008 y este es su sexto pasaje. Clasificó al club a la Copa Sudamericana 2012, a la Copa Libertadores 2020, a las Copas Sudamericanas 2021 y 2022, y a la Copa Sudamericana de este 2025 (en este caso también contribuyeron los puntos ganados por Bruno Silva).

El jueves 6 de marzo, Cerro Largo jugará en el Ubilla de Melo ante Danubio por la primera ronda de la Sudamericana y en caso de ganar, se meterá en fase de grupos.

Según el presidente Ernesto Dehl, Cerro Largo da ventajas importantes en materia presupuestal al resto de las instituciones en desarrollo de Montevideo.

El equipo gasta anualmente alrededor de US$ 400 mil al año en gastos que sus pares de Montevideo no deben afrontar y que a instituciones como Plaza Colonia o Deportivo Maldonado, que también son del interior, no le resultan tan costosas.

Los gastos de pasajes, estadías, alquileres de canchas y también el hecho de que la mayoría de los jugadores le piden más dinero al equipo porque si no hay un plus económico, se quedarían a jugar en clubes de la capital.

Dos refuerzos que suman

En las últimas horas, Cerro Largo sumó dos retornos que le darán al equipo mayor potencial en defensa.

Se trata de Martín Gianoli, que estaba en Peñarol donde tuvo escasa participación en 2024, y Mauro Brasil, que ya fue capitán del club y que lo defendió en 2020-2021 y 2023-2024. El segundo semestre del año pasado estuvo en Cobreloa.

Cerro Largo arrancó empatando 1-1 con Juventud, luego aplastó 4-1 a Progreso, empató 0-0 en su visita a Danubio y el sábado derrotó de atrás 3-2 a Miramar Misiones tras quedar con 10 hombres cuando perdía 2-1.

Wanderers de visitante, Cerro de local y Defensor Sporting en el Franzini serán sus próximos tres rivales como para seguir en la parte alta de la tabla.

La aspiración es volver a clasificar a copas internacionales y si se presenta la posibilidad, poder pelear un título corto, sabiendo que para soñar con lo máximo, las diferencias de presupuesto con Nacional o Peñarol son abismales.