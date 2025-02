El guarda de ómnibus al que Pepe Sasía le dio una cachetada, le dijo que no a Boca por Defensor para ser campeón y le metió el peso a Cruyff en el Mundial: la vida de Baudilio Jauregui

“Ahí nos criamos junto a mi hermana mayor. Luego mi madre consiguió trabajo en una textil cerca del Colegio Pío y ahí empecé a jugar al fútbol, con 16 años y en cancha de 11. El equipo se llamaba Centro Cristóbal Colón, y jugaba con los hermanos Bergara, Mariolo, Alberto y el Nacho. Jugábamos los fines de semana de mañana y se juntaba un montón de gente. En esa época, yo era delantero”, explica.

El club Colón los enfrentó y el técnico De María le dijo si se animaba a hacer una prueba en Tercera. Fue y quedó, aunque por poco tiempo.

“De ahí me fui a vivir a Minas para acompañar a mi mamá, y jugué en Nacional de Minas, siempre como puntero derecho y llegué a la selección de Lavalleja. Cabeceaba muy bien”, dice.

jauregui casa.jpeg Baudilio Jauregui tiene su historia en el fútbol uruguayo

Tras dejar el puesto de guarda de ómnibus, trabajó en el Parque de Vacaciones de la UTE, en el bar. “Me quedaba ahí a dormir. Cargábamos la heladera, limpiábamos, atendíamos a la gente en la barra con saquito blanco y todo, porque hacían baile todas las noches”.

Baudilio se seguía destacando en la selección de Lavalleja y Julio Maceiras, entonces técnico de Nacional, lo vio y lo invitó a volver a Montevideo, ahora, a un club grande. “Me alojé en el Parque Central con los del interior. Jugué de volante. El que poco tiempo después me dijo que tenía condiciones de zaguero, –su puesto de siempre en el profesionalismo– fue Alejandro Morales, en Defensor. Pero no me sentía conforme y como tenía empleo en el Parque de Vacaciones de la UTE, volví para Minas. Dejé Nacional por ir a trabajar”.

Pero estaba predestinado para el fútbol. Siempre sucedía algo para que lo vieran jugar y le ofrecieran ir a distintos clubes. “Defensor practicó en el estadio de Minas, le gusté al entrenador Alejandro Morales y me invitó a ir a Montevideo. Empecé a jugar en la zaga, debuté en Primera y no salí más”.

20250221 Defensor en 1972, el primer pasaje de Baudilio Jauregui por los violetas: arriba, Líber Arispe, Miguel Puppo, Juan Leiva, Raúl Caresani, Walter Gassire y Baudilio Jauregui; abajo, Jorge Oyarbide, Omar Mondada, Gustavo de Simone, Gustavo León y Ro Defensor en 1972, el primer pasaje de Baudilio Jauregui por los violetas: arriba, Líber Arispe, Miguel Puppo, Juan Leiva, Raúl Caresani, Walter Gassire y Baudilio Jauregui; abajo, Jorge Oyarbide, Omar Mondada, Gustavo de Simone, Gustavo León y Rodolfo Rodríguez

En los violetas hacía dupla en la zaga central nada menos que con Luis Garisto, todo un personaje y un excelente jugador. “Siempre tenía una película distinta del partido y a mí me hablaba en todo momento: ‘No te cagués, jugá con canilleras que nunca te veo usarlas’. Un loco bárbaro. Pero me dio una buena mano al principio. Después se fue a Independiente”.

Entonces recuerda una de las tantas anécdotas que vivió junto a él en una amistad que duró años. “En un córner le tiré un viandazo a la pelota, le erré, le pegué a él en la pierna y le dejé los cuatro tapones marcados. Estaba malo, malo en la cancha. Después del partido, él se bañaba en otro vestuario distinto al mío. Cuando salió, me puteó todo. Yo me disculpaba y me dijo: ‘La próxima vez que te acerques, te voy a levantar en la pata’. Después fue de los mejores amigos y compañeros del fútbol”.

Pero en Defensor, no solo tuvo escaramuzas con Garisto. En aquel plantel en el que estaban Pepe Sasía y Cholo Demarco, entre otros, Jauregui y su juventud, se chocaron de frente contra un pesado, como Sasía.

“Yo jugaba de volante entonces, y en una práctica de Defensor, le metí un trancazo y un patadón al Pepe Sasía. Se dio vuelta y me dio un cachetazo, un tortazo. Yo era un gurí y no entendía nada. ‘Canario de mierda, me raspaste todo’, me dijo y quedé sorprendido, pero me la banqué. Con el tiempo nos hicimos amigos y me lo recordó en una charla”, cuenta.

Su pasaje por River Plate argentino

Su notable rendimiento llevó a que lo contratara River Plate de Argentina.

Así lo explica: “River vino a hacer una pretemporada y pidieron dos o tres jugadores porque les faltaban. (Juan Eulogio) Urriolabeitía era el técnico y le quedó mi imagen porque hice muy buena práctica, y desde Buenos Aires le pidió a Defensor mis condiciones y si podía ir. En dos o tres días se hizo el pase y arranqué para allá. Estaban Perico Pérez en el arco, Quique Wolff, Tito Onega (Daniel, el hermano de Ermindo), Alonso, Giustozzi y Carlos Morete, entre otros. Yo era muy amigo del Pato Fillol y de (Daniel) Passarella en esa época, porque vivía a dos cuadras del Monumental y ellos iban a mi casa a tomar mate, comer bizcochos y a charlar. Eran muy gurises ahí”.

jauregui contra boca.jpg Hugo Pena va a la marca de Enzo Ferrero de Boca Juniors; atrás aparece Baudilio Jauregui en un clásico que River Plate ganó 1-0

Recuerda los clásicos contra Boca Juniors y dice que “eran una cosa impresionante. Jugué más de uno, también en La Bombonera y eran tremendos. Ni cuando hacíamos giras y enfrentábamos a Real Madrid, veías algo igual. Marqué a (Hugo) Curioni que era muy bueno, pero tenía un carácter malazo”.

Y cuenta un susto que se llevó con los millonarios jugando el Campeonato Nacional. “En Salta, para impresionarnos, cuando llegamos en ómnibus al estadio, los hinchas se pararon adelante y empezaron a moverlo para los costados, ¡pero mal!, y nos tuvimos que bajar todos porque era tremendo”.

jauregui river.jpg River Plate de Argentina en 1973: arriba, Baudilio Jauregui, Reinaldo Merlo, Enrique Wolff, José Ángel. Pérez, Hugo Pena y Víctor Bottaniz; abajo, Ernesto Mastrángelo, Juan José López, Carlos Morete, Sergio Cierra y Jorge Ghiso.

Explica que “ahí debutó Passarella, quien era marcador de punta y lo había llevado Pipo Rossi, que fue el otro técnico que tuve en River. Daniel era un fenómeno y cuando lo pasaron de zaguero central, no salió más y jugamos varios partidos juntos. Con el Pato Fillol éramos compañeros de habitación. Te saludaba de mañana con unas manos de hierro, eran algo grosero. Me daba un guadañazo con el nudillo en la cabeza y te dejaba doliendo”.

jauregui river mastrangelo cierra perico perez morete.jpg La salida de River Plate en el Monumental de Núñez: el arquero José Ángel Pérez, más conocido como Perico Pérez, Sergio Cierra a su lado y Baudilio Jauregui saltando; además, aparece sobre la derecha Ernesto Mastrángelo y en el fondo, el goleador Carlos Morete

Luego de tres años en River Plate, el renombrado técnico Juan Carlos “Toto” Lorenzo –quien había dirigido a la selección argentina en el Mundial de Inglaterra 66– pidió su contratación. El Toto venía de ser doble campeón con San Lorenzo y de tener una enorme repercusión como entrenador en Europa. Fue contratado por Unión de Santa Fe, que había ascendido, y preparaba un equipo de ensueño con Hugo Gatti en el arco, Ruben Suñé en el medio, y arriba, Ernesto Mastrángelo –quien había sido compañero de Baudilio en River– y un muchacho que aparecía con fuerza: Leopoldo Jacinto Luque.

jauregui y uruguayos.jpg Una producción de la revista El Gráfico con los uruguayos que jugaban entonces en Argentina en 1974: arriba, Baudilio Jauregui (River Plate), Rubén Bareño (Racing), Miguel Puppo (Vélez Sarsfield), Miguel Piazza (San Lorenzo) y Alberto Carrasco (Newell's Old Boys); abajo, Sergio Villar (San Lorenzo), Walter Trueba (Racing), Hugo Nelson Lacava Schell (Boca Juniors) y Ricardo Elbio Pavoni (Independiente)

“Éramos un equipazo y teníamos más de media provincia atrás. Además de que el técnico era un fenómeno, aparecieron jugadores impresionantes como Luque y le ganábamos a todos y por pocos puntos no fuimos campeones”.

Union 75.jpg Un equipazo: Unión de Santa Fe en 1975: Baudilio Jauregui es el segundo desde la izquierda de los de arriba, y el arquero es Hugo Gatti; en los de abajo, aparece de entrada Ernesto Mastrángelo y a su lado, Leopoldo Jacinto Luque, aún sin bigotes

Recuerda que “en las prácticas marcaba a Luque y antes de empezar, abría el paraguas: ‘Canario, es una práctica. Despacito, ¿eh?’ (se ríe). Con el Loco Mastrángelo éramos muy amigos y estábamos en la misma habitación. Lorenzo era muy buen entrenador, a la altura del profe (José Ricardo) De León. Era cabalero, pero vivía los partidos como ninguno. De repente estabas durmiendo a las 11 de la noche en la concentración y él estaba abajo tomando un café. Se acordaba de algo y te hacía llamar para mostrarte algo, era obsesivo. Me pasó más de una vez”.

Cuando rompió la historia con Defensor en 1976

Jauregui estaba en el pináculo de su carrera y estaba muy bien conceptuado por el Toto Lorenzo. Tanto fue así, que con la campaña notable que hicieron con Unión, al técnico se lo llevó Boca Juniors. Entonces se dio una historia increíble que la cuenta Baudilio.

“Me llamó el profe De León a Argentina y me dijo: ‘Baudilio, véngase que estoy armando un equipo para ser campeón con Defensor’. Le contesté: ‘Bueno, profe. Mañana arranco para ahí’. Ese día, me llamaron de la recepción del hotel que tenía otra llamada. Era la señora de Juan Carlos Lorenzo. La atendí y me dijo que el Toto quería hablar conmigo, que me quería llevar a Boca. ‘Le doy el número de teléfono y llámelo’, me explicó. Y le comenté: ‘Dígale al Toto que le agradezco en el alma, pero le di mi palabra a De León y me voy a Defensor’”.

76.webp El equipo de Defensor que jugó el partido decisivo contra Rentistas y le dio el Campeonato Uruguayo en 1976: arriba, Fredy Clavijo, Baudilio Jauregui, Ricardo Conde, Ricardo Ortiz, Beethoven Javier y Líber Arispe; agachados, Luis Cubilla, Rudy Rodríguez, Alberto Santelli, Rodolfo Rodríguez y Pedro Graffigna

Al otro día me enteré que el Toto había dicho: “Pero este uruguayo, ¿está loco o qué comió? ¿¡Cómo va a cambiar Boca por Defensor!? Igual nos despedimos bien. Es increíble lo que hice. Ni hablé de plata y me vine a Defensor”.

Nunca hasta aquel año 1976, un club que no fuera Nacional o Peñarol había ganado el Campeonato Uruguayo. Defensor se lo propuso y lo consiguió. Pero entre todo lo bueno de ese plantel, es que como se explicó, se lo propuso. Fue la meta que se fijó.

jauregui en defensor.jpg Baudilio Jauregui en Defensor 1976

“Debe ser una de las cosas que de principio nos grabamos en el pecho: salir campeones. El objetivo era ese y el Profe (De León) nos metió la presión psicológica. ‘Tenemos que salir campeones’, nos decía antes de cada partido. ¡Y empezamos perdiendo 3-0 con Peñarol! Pero teníamos un poder anímico que no nos doblegaban con nada; hasta el último minuto sabíamos que podíamos ganar”, explica.

Y cuenta cómo era marcar a Fernando Morena, el goleador de Peñarol que en esa época, era impresionante en el área por sus goles. “Lo conocía de la selección. Él sabía que se venía la raspada conmigo. Hacía unos líos con los jueces porque yo le pegaba y les dejaba los tapones para arriba, se bajaba las medias y le mostraba las marcas. Nunca nos peleamos. Me quería hacer echar, pero yo era muy zorro (se ríe)”.

jauregui defensor.png Uno de los equipos de Defensor 1976: arriba, Gregorio Pérez, Francisco Salomón, Baudilio Jauregui, Fredy Clavijo, Beethoven Javier y Líber Arispe; abajo, Luis Cubilla, Omar Mondada, José Gervasio Gómez, Pedro Graffigna y Rudy Rodríguez

Jauregui fue titular en el partido decisivo que le dio el título a Defensor tras ganarle en la última fecha 2-1 a Rentistas. “Teníamos la seguridad, la convicción de que el 1-0 servía, que el asunto era salir campeón y en nuestra cancha. Jugamos convencidos de que en algún momento de los 90 minutos, íbamos a hacer un gol. No teníamos que abrirle nuestro arco. Fue un partido jodido. Recuerdo que (César) Larraura metía cada remate bárbaro y ellos querían al menos empatar. Pero al final les ganamos 2-1 y dimos la vuelta en el Franzini”, explica

Jauregui dice que “Defensor se regía por las locuras y no tan locuras del Profe que inventaba cosas. Concentrábamos en el Hotel Bristol de Carrasco o íbamos al parador Salus de Minas. Tenía esas cosas, y era un amigo. No solo estaba en el fútbol. Se enteraba de cualquier problemita que pudieras tener para tratar de ayudarte. Si tenías problemas personales, se sentaba contigo a tomar una cervecita. A mí me ayudó”.

Cobreloa de Chile había sido fundado en 1977 y ascendió a la Primera división. Al año siguiente, Jauregui se fue con Luis Garisto y Julio Correa, además del técnico Andrés Prieto, quien ya lo conocía.

jauregui cobreloa.jpg Baudilio Jauregui es el tercero de los parados en el equipo de Cobreloa de Chile, y el penúltimo desde la izquierda, Luis Garisto; el último de abajo desde la izquierda es el uruguayo Julio Correa

“Con Andrés Prieto fuimos campeones de la Liguilla 1976 con Defensor y me llevó para Cobreloa. Era un grupo muy unido, nos reuníamos a comer asados y el dicho de la unión hace la fuerza, está patentado en ese grupo. Al principio, me habían dicho que iba al desierto y me dieron una casita con aire acondicionado. Estaba el Loco Garisto y caí parado en el grupo. Cobreloa ya había ascendido y debutaba en Primera. Fuimos a jugar en Santiago y ganamos muy bien contra otros equipos. Terminamos segundos en lo que fue una hazaña para un club recién ascendido”.

jauregui nacional.jpg Baudilio Jauregui cuando jugó en Nacional FOTO: Atilio.uy

Entonces se produjo su vuelta a Nacional. Uno de los partidos más recordados es el clásico que jugó el día que echaron a Morena y ganaron 2-1. No era para nada habitual que lo expulsaran, y menos en un partido de esas características. El que lo hizo entrar fue Ruben “Toto” Giménez.

Baudilio cuenta que “Toto Giménez era un personaje. Le metía boquilla y Fernando entraba como un tonto, se ponía a discutir y se iba del partido. Teníamos buen equipo en esa época y el técnico era el Profe De León. Era un fenómeno y más de una vez me puso de volante y funcionaba bien. A veces me invitaba a su chacra El Picaflor en Canelones: ‘Véngase a tomar un vasito de vino casero’. Yo aparecía a las 6 de la tarde y me iba a las 3 de la mañana (se ríe)”.

Su etapa en la selección uruguaya y el Mundial de Alemania 74

Baudilio Jauregui tuvo su paso por la selección uruguaya. El primer técnico que lo llevó, fue Juan Eduardo Hohberg para jugar amistosos contra clubes en 1969, cuando aún cursaba su primer pasaje por Defensor. Luego fue Washington Etchamendi, El Pulpa, quien años después lo citó para la celeste y tras una minigira por Europa, fue a jugar la Minicopa en Brasil en 1972.

con cruyff.jpg Baudilio Jauregui con la selección uruguaya, marcando a Johan Cruyff de Holanda en el Mundial de Alemania 1974

Allí jugó contra Unión Soviética y luego ante Portugal que tenía todavía a Eusebio, un jugador con mayúsculas. Fue en Maracaná.

Lo recuerda con una anécdota: “Tuve problemas con Eusebio y casi me echan. Antes del partido, el Peta Ubiña –que era el capitán– me dijo que era ‘cagonazo. Metele la pesada que se va al mazo’. Cuando empezó el partido hice eso y me quería boxear en la mitad de la cancha. ¡Era malísimo! Le pegué un saque en la mitad de la cancha y me corrió varios metros para devolvérmelo, y en los córners me buscaba por todos lados. Me tiró un cabezazo que si no lo esquivo, me rompía la nariz”.

neeskens.jpg Johan Neeskens de Holanda, avanza con la pelota ante la salida de Juan Masnik de la selección uruguaya, y atrás, Baudilio Jauregui, en el Mundial de Alemania 1974 FOTO: Masahide Tomikoshi

Y habla de cómo era El Pulpa. “Otro personaje. Jugamos una vez un amistoso con la selección ante un club en Europa y me comentó: ‘Mire, ellos tienen un delantero que es miedoso. Muéstrele los tapones antes del partido, que los vea bien. Después va a ver que no se le arrima al área’. Yo tenía tapones de aluminio y fui hasta la media cancha previo al inicio y levanté la pierna como elongando para que los viera. ¡Y fue así! No se me acercó en los 90 minutos. Siempre te morías de risa con El Pulpa, era chistoso, muy positivo y sabía. Era distinto al Profe De León que era estudioso, esquemático, que te explicaba los partidos. El Pulpa era más barrio”.

Jauregui no jugó las Eliminatorias para el Mundial de Alemania 1974, cuando a Uruguay lo dirigía Hugo Bagnulo. Sin embargo, la AUF decidió sacarlo y darle la dirección técnica para la Copa del Mundo a Roberto Porta.

jauregui cruyff.jpeg Baudilio Jauregui va con todo sobre Johan Cruyff en el partido entre la selección uruguaya y Holanda en el Mundial de Alemania 1974; atrás aparece Pablo Forlán

“Nos cambiaron el técnico y estaba Porta. Cuando hizo la charla técnica previo al partido del debut contra Holanda en el Mundial de Alemania 74, nos dijo: ‘Hay un rubiecito que juega bien, pero es todo verso (refiriéndose a Johan Cruyff). Hay que arrimarle un poquito los zapatos a ver si aguanta. Y el resto juega bien, pero hay que ver si aguantan también’”, comenzó recordando.

Y agrega: “Abrió la charla diciendo: ‘No pasa nada con esos holandeses. ¡Un fulbito tienen!’. ¿Fulbito? Nos pintaron la cara. Tenían a (Johan) Neeskens y a otros, pero no nos habló de ninguno. ¡Y qué se va a achicar Cruyff! Le tiré un sablazo y quería pelear en la mitad de la cancha. No le importaba si estaba la pelota o no”.

van hanegem.jpeg Baudilio Jauregui de la selección uruguaya, va a la marca de Willem Van Hanegem de Holanda en el Mundial de Alemania 1974

Fue un verdadero paseo de Holanda que solo ganó 2-0 por los goles que erró y por las buenas intervenciones de Ladislao Mazurkiewicz. Uruguay prácticamente no tocó la pelota y así nacía La Naranja Mecánica de Rinus Michels en aquel Mundial.

“Luis Cubilla me dijo en pleno partido: ‘Canario, pegale para afuera y dejala afuera, que demore en volver la pelota, porque esta gente nos pinta la cara”, acota.

uruguay 1974.jpeg Baudilio Jauregui se da vuelta en la barrera en una práctica de la selección uruguaya en el Mundial de Alemania 1974

Baudilio dice que tras la derrota, “en el vestuario estábamos muertos, porque nos dieron un baile tremendo”.

Y explica por qué Uruguay también jugó mal los dos partidos que le restaban ante Bulgaria (1-1) y Suecia (perdió 3-0). “Quedamos tocados porque el técnico estaba mareado. Nos dimos cuenta que no sabía para dónde tenía que ir, y así nos fue. Previo a una charla técnica, un compañero dijo: ‘Bueno, hablamos entre nosotros, pero que el entrenador quede afuera. Con eso te digo todo”.

jauregui bulgaria.jpg Baudilio Jauregui en primer plano, al lado de Víctor Espárrago, ambos con una rosa y cantando el himno con la selección uruguaya, antes del partido ante Bulgaria por el Mundial de Alemania 1974

Llegaría posteriormente su carrera como técnico. Dirigió a Central Español, Defensor, Huracán Buceo, Rampla Juniors, River Plate, la selección de Lavalleja, y en el exterior, Tolima de Colombia y Quilmes de Argentina.

“En 1983 en Defensor como técnico, tuve a Gregorio (Pérez, compañero suyo en los violetas cuando fueron campeones uruguayos en 1976) de ayudante técnico. Él recién arrancaba”, cuenta.

En aquel plantel, entre otros, estaban Pablo Forlán y Alberto Santelli, quienes fueron compañeros suyos, uno en la selección y el otro en Defensor, y los tuvo que dirigir.

uruguay bulgaria.jpeg El equipo de la selección uruguaya que jugó ante Bulgaria en el Mundial de Alemania 1974: Fernando Morena, Ruben Romeo Corbo, Walter Mantegazza, Luis Garisto, Baudilio Jauregui, Víctor Espárrago, Elbio Ricardo Pavoni, Denis Milar, Pablo Forlán, Pedro Virgilio Rocha y Ladislao Mazurkiewicz

“Tenía a excompañeros en el equipo y fueron muy respetuosos. Es difícil dirigir a excompañeros, pero me fue bárbaro porque siempre hubo un respeto mutuo. Me sentí muy cómodo porque tenía el respaldo de los Franzini”.

Dice que en su trayectoria, el delantero más difícil de marcar fue Luis Artime.

“Artime se hacía el boludo y te conversaba a ver si te ganaba el lado flojo. Me daba la mano y me decía: ‘¿Qué hacés canario? ¿Cómo andás?’, y yo nunca lo había saludado, ni lo conocía. Pero no había cuestión conmigo, yo jugaba fuerte. Curioni de Boca también fue otro muy bueno”, explica.

Vive con su esposa Raquel con la que llevan “toda una vida juntos”, y están radicados en Minas desde hace tiempo.

De aquel muchacho que comenzó como guarda de ómnibus, surgió un zaguero que marcó la historia con Defensor, jugó un Mundial con Uruguay, defendió a Nacional y a River Plate argentino, y se dio el lujo de decirle que no a Boca Juniors. Baudilio Jauregui tiene su marca registrada.