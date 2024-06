¿Cómo sigue la vida de Luciano Rodríguez luego de caer su pase al Girona de España?

Todo indica que la transferencia de Luciano Rodríguez al Girona de España se cayó. El club español y el empresario del futbolista, Mauricio Machado, no llegaron a un acuerdo económico. Sí lo habían hecho Liverpool y Girona: la transferencia se iba a hacer por € 15 millones por el 70 o 75%.

Es la segunda vez que se frustra una transferencia del delantero de 20 años, autor del gol que le dio la Copa Mundial Sub 20 a Uruguay el año pasado. La anterior fue en el verano, al Feyenoord de Holanda. En ese momento el futbolista comentó que el pase se cayó porque José Luis Palma, presidente de Liverpool, no quiso abonar el 20% que le corresponde al jugador.

Los últimos meses de Luciano han sido un subibaja. Fue campeón del Mundo con la selección Sub 20, campeón Uruguayo con el club negriazul, integrante del plantel de la selección que no pudo conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024, figura de su equipo en la Copa Libertadores, convocado por Marcelo Bielsa a la selección mayor y desafectado de la Copa América 2024.

Asimismo, el jugador nunca bajó los brazos ni dejó de entrenar. La semana pasada estaba pronto para jugar contra Nacional por el torneo Intermedio, pero finalmente se resolvió que no lo hiciera porque estaba muy cerca de firmarse su salida al Girona.

El pase no se concretó y Luciano, después de pasar el fin de semana en Río de Janeiro con su hermano mellizo Emiliano (jugador del Atlético Goianense) regresó a entrenar en Liverpool, con el que tiene contrato.

Además, según publicó en sus redes sociales, también realiza un entrenamiento personalizado, para mantenerse en forma, y visita a familiares.

Tras conocerse la información de que se trancó su ida a España, surgieron algunos interesados en adquirir al jugador. Algunos ya estaban en la fila desde antes: Palmeiras, Flamengo y River Plate de Argentina. También, desde Turquía se habla de Fenerbahce.

Mientras tanto, el jugador sigue en Uruguay. La explicación que le dio Marcelo Bielsa por su baja de la selección en la Copa América fue la siguiente: "Marcelo me dijo que yo no había tenido un muy buen semestre (en Liverpool) y que hay jugadores que están en ligas superiores al fútbol uruguayo. Ese fue el argumento que me dio y es muy válido", dijo Luciano.