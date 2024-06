Luciano Rodríguez y otro paso atrás en su transferencia a Europa: volvió a entrenar en Liverpool

El pase frustrado de Luciano Rodríguez a Feyenoord

Durante el pasado período de pases también se frustró la negociación con el Feyenoord de Holanda por el mismo motivo.

"La oferta del Feyenoord era muy buena, pero para Liverpool. A mi no me dejaba el 20% que me corresponde y por eso no salí en este mercado. Con mi representante buscamos por lo menos conseguir una prima para irme con una base. Yo vengo de un barrio humilde y tengo que pensar en mi familia, porque ahora cumplo un rol diferente", manifestó el delantero en febrero de este año.

La política de Liverpool es no pagar el porcentaje del futbolista cuando realiza una negociación.

"Lo del 20% es una política del club de hace años, la respeto, creo que es por la formación del jugador, que va para las formativas y me parece bien. Yo no me formé en el club. José Luis me dijo que cuando el tuvo la oportunidad de comprarme, le advirtió a mi anterior representante que el 20% se quedaba en el club. Firmé el contrato, eso era de palabra. Ni él ni yo pensábamos que en un año iban a llegar las ofertas que llegaron", expresó el campeón del mundo con la selección Sub 20.

Rodríguez participó este año del Preolímpico con la selección sub 23 y quedó afuera de la lista final de la Copa América 2024.