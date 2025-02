"¿Cómo voy a presionar?": tras el alta médica, Ignacio Ruglio explicó cómo son los llamados a AUF para que ingresen hinchas de Peñarol y le respondió a Carlos Manta

“No, no, eso no pasa. Eso no pasa", dijo sobre la denuncia que hizo Manta.

"En todos los clásicos te llama el jefe de seguridad, te dice: 'Quedaron 60 personas afuera'. Llamás a AUF, AUF te dice: '¿Tenés forma de registrarme a las 60, las 100 o lo que sea?'. El jefe del operativo te dice: 'Olvídense porque las retiramos o ahora es más peligroso retirarlas que meterlas'. Eso te pasa siempre, estás con el teléfono a la mano, todos los que somos dirigentes sabemos que pasa eso, sobre todo los presidentes. Si el jefe te dice es mejor meterlas para adentro, vos decís: '¿Tienen forma de hacerle una trazabilidad a los 60?', es decir, que entreguen en sus documentos y que entren, sí, se hace la trazabilidad y entra. No hay un dirigente que sea tan boludo fue de llamar y decir 'que entren 100, que soy yo el que estoy diciendo que entre en 100 sin pasar por nada'. Yo llamo a AUF, AUF me dice 'ok', está el ok de Peñarol, si es mejor meterlos hacia adentro, si está el ok. Andrea o los que están ahí en AUF te dice, o Mariosa o Peña (de Seguridad de AUF), te dice: 'listo, vamos a pedir 60 listas'. O si hay 60, 100 o los que sea, si es recomendación meterlo, los anotan a los 60 o a los 100 y ahí recién ingresan”, detalló.

20250126 Hinchas hinchada bengalas Nacional Peñarol Supercopa Uruguaya 2025. Foto Inés Guimaraens (7).jpeg Hinchas de Peñarol Foto: Inés Guimaraens

Además, ante la pregunta de si ingresan sin pagar y si esas entradas las pagaba luego Peñarol, señaló: “Muchas veces no”.

“Es una pavada hablar desde acá, el tema es cuando faltan 20 minutos para un partido de 50.000 personas y el teléfono empieza a sonar”, señaló.

“No voy a ser tan boludo, que está todo grabado, de decir ‘éntrenlo por una puerta que no los vea nadie’. Y con los líos que tengo yo con la AUF”, agregó Ruglio.

Sobre lo que dijo Carlos Manta sobre que era un llamado para “presionar”, indicó: “Está mirando más Netflix Manta que yo en el reposo”.

20250126 hinchas hinchada Policía, Ámsterdam incidentes Nacional Peñarol Supercopa Uruguaya 2025. Foto Inés Guimaraens (15).jpeg Hinchas de Peñarol Foto: Inés Guimaraens

“Eso pasa en todos los clásicos”, sostuvo Ruglio. “Pero cómo a presionar, la llamo a Andre, a Nacho Alonso (presidente de AUF), a Peña (jefe de Seguridad de AUF) y les digo 'metánlos porque prendo fuego la AUF'. ¿Qué quiere decir presionar? Sucede así, pregúntenselo a Flavio, a Ricardo… (Perchman y Vairo, vicepresidente y presidente de Nacional) Pasa en todos los clásicos. ‘Tenemos 70 muchachos sin entradas afuera’, te dice el jefe del operativo. Listo, ‘¿qué hacemos?’. ‘Dejame ver un rato a ver si los disperso’. Te llama y dice: ‘No los puedo dispersar, los tengo que meter ¿qué hacemos?’. Porque no puede meter 70 personas. Así son las conversaciones, porque dicen llama para presionar”, agregó, explicando cómo son los diálogos.

El presidente aurinegro señaló que “en todo espectáculo masivo en el mundo” hay problemas de seguridad. “En la Copa América, en Estados Unidos, la Meca de la seguridad. ¿Vos viste cómo los saltaron? Les pisaban las cabezas”, dijo. “Ustedes quieren que los dirigentes del fútbol, y uruguayos, resolvamos los espectáculos masivos que no se resuelven en el mundo”, comentó.

“Se lo dije al Ministerio (del Interior) nuevo y al anterior: hay 10 sicariatos diarios y quieren que los dirigentes de futbol arreglemos los problemas. ¿Saben cuál es mi responsabilidad? Y se lo dije a los dos ministros, al anterior y a este: no pagar salarios de barrabravas, no tener barras metidos adentro, comerme banderas que digan ‘Ruglio traidor’, no darles estacionamientos, no meterlos en los pases de los jugadores. Esa es mi responsabilidad. A mí me dijeron les pueden dar tantas entradas de locatarios y visitantes para los que llevan bombos y banderas. Eso es lo que hacemos”, señaló.

Consultado por si alguna vez fue extorsionado por hinchas de Peñarol, respondió: “No, a mí no me ha pasado. Yo tengo muy buena relación con la tribuna”.

“No me voy a meter en problemas con Manta, que a él le gustan los problemas y yo estoy en recuperación”, agregó en referencia al neutral de la AUF. “Creo que se cae de lógico, que llamo a la AUF y digo dejenme entrar 100. ¿Cómo voy a presionar? Hablo, ‘mirá tengo este problema’, como hablamos siempre (...) No hay más que eso".

“Lo de la presión, no me voy a meter con Manta, que diga lo que se le antoje (...) Llamen a Nacho Alonso para ver si yo presiono”, sostuvo. “No llamo a los gritos, jamás”.