"Considero desafortunadas las declaraciones": lo que dijo sobre Washington Aguerre un consejero suplente de Peñarol y la diferencia con los US$ 7 millones por Leo Fernández

Además, el arquero dijo que le sorprendió que Peñarol pagara US$ 7 millones por Leo Fernández cuando a él le habían dicho que el club no estaba “muy bien” en la parte económica.

PEÑAROL El club con el que arregló Washington Aguerre, quien no quedó en Peñarol, y no jugará ninguna copa internacional en 2025

PEÑAROL "Esperaba un poco más de Nacho (Ruglio)": el "dolor" de Washington Aguerre tras dejar Peñarol, lo que dijo de Diego Aguirre y los US$ 7 millones de Leo Fernández

La explicación de Gonzalo Moratorio

"Considero desafortunadas las declaraciones de Washi, pero no sería bueno en este momento entrar en esas circunstancias”, dijo este martes Moratorio a Minuto 1 de radio Carve Deportiva al ser consultado por los dichos del artiguense. “Washi nos dejó un año enrome. Seguramente en algún momento va tener su revancha por lo que quiere a Peñarol y lo que la gente lo quiere a él".

0e33083c-75a2-49a4-90a6-71da9b53fe15-jpeg..webp Gonzalo Moratorio Foto: Camilo Dos Santos.

Luego, explicó cómo se dio la salida y el esfuerzo que hizo Peñarol para retenerlo.

“Él estaba también, por sus requisitos o por lo que pretendía, para dar un golpe económico y en este momento Peñarol no se lo podía dar, o consideraba que para un arquero libre de 33 años que haya tenido un sueldo X del club, el mismo era ampliamente mejorado, y él no lo aceptaba. No hay ningún problema, son las reglas del juego. Le deseamos lo mejor en el DIM, que le vaya muy bien, que pueda hacer esa diferencia y que quizás en un par de años vuelva”, indicó.

“Entrar en la discusión de lo que él dijo, si bien no estoy de acuerdo, creo que no suma. Y sobre todo hay que respetar a él, el año que tuvo. La salida fue un poco traumática para todos, y me imagino que para él también, así que la dejamos por esa”, agregó.

Ante la consulta sobre las críticas que aparecen por parte de hinchas que cuestionan que Peñarol pagó US$ 7 millones por Leo Fernández, pero no hizo esfuerzos mayores por Aguerre o algún otro jugador, Moratorio señaló que “cada caso es concreto”.

20261006 Washington Aguerre, Clásico. Torneo Clausura 2024. Foto: Inés Guimaraens Washington Aguerre Foto: Inés Guimaraens

“Con Washington se hizo un esfuerzo importante para un jugador que estaba libre, que cumple el mes que viene 33 años y que evidentemente se le daba un premio y una amplia mejora salarial, se le hizo un contrato de tres años con salida todos los diciembre para que pueda buscar esa diferencia si no le sirve la que Peñarol le podía ofrecer”, explicó. “Él se aseguraba un buen salario en tres años, lo que evidentemente era prácticamente su culminación de su carrera, o la posible de extenderlo más adelante”.

“Él (Aguerre) eligió otras opciones pero no tiene que ver con el esfuerzo y la gesta que hizo de Leo, histórica, que es lo que todo el mundo quería, porque fue el mejor jugador del año pasado, que tiene 25 años y todo hincha y socio de Peñarol pretendía que se quedara un tiempo más. Ahora se va a quedar tres años más en el club y se hizo ese esfuerzo. Evidentemente con Washi se hizo lo que se pretendía o se podía hacer, y también lo que se quería hacer”, sostuvo Moratorio.

20250120 Leonardo Fernández de Peñarol ante Nacional Leonardo Fernández de Peñarol ante Nacional FOTO: I. Guimaraens

Ante la partida de Aguerre, el entrenador Diego Aguirre “tendrá sus variantes”, dijo el consejero suplente mirasol, con Martín Campaña y Guillermo De Amores como sus opciones para el arco.

“Creo que se dio vuelta la página. Hay que pensar en los arqueros que tenemos en este semestre, darle la máxima confianza. Y agradecerle a Washi por todo lo que pasó”, señaló.