Convocados de Nacional para jugar este sábado contra River Plate, con dos retornos importantes y una ausencia que se repite

Vuelve Diego Polenta

Vuelven a estar a la orden de Lasarte el capitán Diego Polenta y Nicolás Rodríguez. El zaguero cumplió una pena de tres encuentros tras ser expulsado al final del clásico; aún no ha sumado minutos en el Apertura. El Ojito, mientras tanto, participó de los primeros dos encuentros, fue suplente y no entró en el tercero, y no ingresó a la convocatoria en el cuarto.