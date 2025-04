Copa Libertadores: el extravagante look de Segundo Castillo, entrenador del Barcelona, ante River Plate

El look de Segundo Castillo en el Monumental.

Castillo comenzó a ser viral cuando se presentó a dirigir la ida de la Fase 3 de la Libertadores entre Barcelona y el Corinthians con un smoking blanco. "Sobre la vestimenta ya lo he dicho antes, siento que tengo que estar a la altura del equipo que estoy y el torneo que estamos jugando" , señaló en aquella oportunidad el entrenador.

No solo por el atuendo, el técnico del Barcelona de Ecuador recibió un apodo en redes sociales traduciendo su nombre en inglés, haciendo alusión a una nominación más elegante y ajustado con los atuendo que utiliza partido a partido. Es por eso que es conocido como "Sir Second Castle" .

El look de Segundo Castillo ante River Plate.

"Dije 'este es el momento para sacarle una sonrisa a los chicos cuando me vean saliendo de mi camerino'. Cuando me vieron todos dijeron: '¡Uf!', pero solo sonreían. Me sentía muy bien, porque sabía que ese partido era especial frente a un equipo contra el que para nada éramos favoritos. Sabíamos que podíamos dar el golpe porque tenemos un gran plantel, es un club con carácter, que ha jugado este torneo", expresó en diálogo con Forbes Ecuador.