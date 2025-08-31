Dólar
¿Cuándo vuelve a jugar Peñarol por el Torneo Clausura tras la goleada sobre Racing?

El equipo de Diego Aguirre aplanó a su rival, más allá de una gran actuación de su arquero, Brayan Cortés; ¿Cuándo vuelve a jugar Peñarol por el Torneo Clausura tras la goleada sobre Racing?

31 de agosto 2025 - 20:03hs
Leonardo Fernández de Peñarol ante Racing por el Torneo Clausura

Leonardo Fernández de Peñarol ante Racing por el Torneo Clausura

FOTO: @OficialCAP

Peñarol goleó 4-1 a Racing este domingo a la nochecita en el Parque Viera en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura en un encuentro que tuvo muchos ribetes, mucha ida y vuelta y que fue intenso y con varios goles por parte de ambos.

Los dirigidos por Diego Aguirre tuvieron dos caras claramente diferenciadas: una ofensiva muy buena, y otra defensiva en la que dejó dudas.

¿Cuándo vuelve a jugar Peñarol por el Torneo Clausura tras Racing?

Peñarol volverá a jugar la semana entrante por el Torneo Clausura.

Los carboneros serán locales contra Plaza Colonia en el Estadio Campeón del Siglo por la sexta fecha.

El encuentro se disputará el próximo sábado 6 de setiembre a la hora 18.

Peñarol Racing Torneo Clausura Plaza Colonia

