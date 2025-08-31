¿Cuándo vuelve a jugar Peñarol por el Torneo Clausura tras la goleada sobre Racing?

Leonardo Fernández de Peñarol ante Racing por el Torneo Clausura FOTO: @OficialCAP

Peñarol goleó 4-1 a Racing este domingo a la nochecita en el Parque Viera en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura en un encuentro que tuvo muchos ribetes, mucha ida y vuelta y que fue intenso y con varios goles por parte de ambos.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Los dirigidos por Diego Aguirre tuvieron dos caras claramente diferenciadas: una ofensiva muy buena, y otra defensiva en la que dejó dudas.

¿Cuándo vuelve a jugar Peñarol por el Torneo Clausura tras fadsfdaf sdf Racing? Peñarol volverá a jugar la semana entrante por el Torneo Clausura.

Los carboneros serán locales contra Plaza Colonia en el Estadio Campeón del Siglo por la sexta fecha.

El encuentro se disputará el próximo sábado 6 de setiembre a la hora 18.