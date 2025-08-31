Peñarol goleó 4-1 a Racing este domingo a la nochecita en el Parque Viera en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura en un encuentro que tuvo muchos ribetes, mucha ida y vuelta y que fue intenso y con varios goles por parte de ambos.
¿Cuándo vuelve a jugar Peñarol por el Torneo Clausura tras la goleada sobre Racing?
El equipo de Diego Aguirre aplanó a su rival, más allá de una gran actuación de su arquero, Brayan Cortés; ¿Cuándo vuelve a jugar Peñarol por el Torneo Clausura tras la goleada sobre Racing?