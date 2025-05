Deportivo LSM: las impactante cifras en Instagram del equipo de Luis Suárez y Lionel Messi y el comunicado en el que destacaron el foco en la formación de futbolistas

Ese video fue compartido a su vez en la cuenta de Suárez, que tiene 48.6 millones de seguidores, y en la de Messi, quien tiene la friolera de 505 millones de seguidores.

Horas después del anuncio de su formación, el nuevo equipo publicó un comunicado este martes en sus redes sociales en el que se destaca que será un club deportivo especializado en formación de jugadores.

Así lo indicó Suárez en su video y en la nota posterior. “Con una firme apuesta por la formación integral del futbolista, Deportivo LSM nace como continuidad del trabajo que Luis Suárez ha impulsado en Uruguay en los últimos años, centrado en ofrecer a niños y jóvenes una plataforma sólida para crecer en lo deportivo y en lo humano. La transformación del proyecto en un club profesional permitirá integrar todas las etapas del desarrollo futbolístico dentro de un mismo modelo de excelencia”, se señala.

“El club contará con una estructura moderna y multidisciplinaria, combinando infraestructura de alto nivel con una metodología de formación que abarca las dimensiones técnica, física, médica, psicológica y educativa. El objetivo es generar un camino claro, humano y competitivo para los talentos jóvenes de Uruguay y del Río de la Plata, desde sus comunidades hasta el más alto nivel del fútbol profesional”, agrega la nota.

“Con este paso, Luis Suárez invita a Lionel Messi a sumarse al proyecto, aportando su experiencia y visión para fortalecer esta nueva etapa. La incorporación de Messi al equipo impulsor de Deportivo LSM da proyección internacional a una iniciativa que sigue teniendo sus raíces en el compromiso de Luis con su país y con las nuevas generaciones del fútbol rioplatense”, señala el comunicado, en el que se agrega que “Deportivo LSM, como club profesional, participará en la estructura oficial del fútbol uruguayo bajo la égida de la AUF, consolidando así su objetivo de ofrecer un entorno competitivo real y de largo plazo para los jóvenes talentos”.

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - APRIL 27: Lionel Messi #10 and Luis Suárez #9 of Inter Miami CF look on from the stands with their families during the MLS match between Inter Miami CF and FC Dallas at Chase Stadium on April 27, 2025 in Fort Lauderdale, Florida

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, Sofía Balbi y Luis Suárez

Foto: AFP