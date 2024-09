Diego Aguirre ya pensó en el clásico Nacional vs Peñarol en el Gran Parque Central; mirá el comentario que le hizo a Ignacio Ruglio

COPA LIBERTADORES Peñarol vs Flamengo, ¿cómo será la semana aurinegra? Diego Aguirre contó detalles de la preparación para el "tremendo partido" del jueves

“El otro día subió al ómnibus Diego y me llamó enseguida del partido con Cerro y me dice: ‘pero viste lo que jugó tal, lo que jugó este otro, viste el equipo que pusimos y eran suplentes’. Estaba como loco. Y me decía: ‘¿Ahora qué hago con este? Tengo que jugar con 15 en el Parque’”.

“Él mismo estaba pesando en el clásico del Parque y diciendo en qué hermoso problema me metió el Zorro Suárez, Alan Medina, Avenatti, el Toto (Fernández) cuando entra”, agregó.

“Es como yo le digo: arreglate vos que sos el técnico y en vos confiamos”, señaló.