Edinson Cavani rompió el silencio: su presente goleador en Boca Juniors, el respaldo de Gago y el Superclásico ante River Plate

Por otro lado, una particularidad que presenta este Boca de Gago es la diferencia de rendimiento de local y de visitante. Jugando en La Bombonera muestra un rendimiento distinto al que se evidencia cuando le toca salir de su estadio. El último partido ante Belgrano mostró una cara diferente y fue superior: "De a poquito, vamos siendo más sólidos afuera. Es parte del proceso de maduración. A veces al jugador le cuesta adaptarse a dónde está", aseguró Cavani.

Por otro lado, el Matador abordó el tema sobre a su presente goleador y los cuestionamientos que recibe: "Soy el primero que quiere hacer goles, es una necesidad que tengo como delantero. Pero son momentos, y hay que bancarlos con calma", afirmó.

A pesar de esta racha negativa que transita, señaló que su compromiso con Boca Juniors se mantiene intacto: "El día que no esté contento, seré claro con Román y con la gente. Hoy estoy en un lugar espectacular".

20250316 FBL - ARG - BOCA - DEFENSA Boca Juniors' Uruguayan forward #10 Edinson Cavani (C) celebrates after scoring his team first goal during the Argentine Professional Football League 2025 Apertura Tournament match between Boca Juniors and Defensa y Jus

Edinson Cavani festejando un gol.

Foto: Alejandro Pagni / AFP