Eduardo Ache se manifestó sobre la denuncia de clubes contra la AUF por balances y hechos presuntamente delictivos

Los clubes además, denunciaron ocultamiento de información porque el balance de 2023 que debió ser presentado ante el Congreso de la AUF con plazo último para el 31 de marzo aún no fue presentado.

Ache ingresó en la pasada directiva a la AUF en junio de 2020 en lugar de Julián Moreno, quien fue el representante original de Nacional en la directiva. Moreno se retiró en noviembre de 2019 cuando Nacional retiró a todos sus representantes políticos de la AUF cuando le retiraron la confianza a Alonso, molestos por los arbitrajes.

Entrevistado por el periodista Leo Sarro, Ache se refirió al tema con su particular estilo, con respuestas evasivas y sin contestar nada de lo denunciado: "Averiguá quiénes inician el tema", espetó.

"No tengo ni idea, me agarrás con otro tema", agregó.

Cuando le preguntaron si había un complot detrás del tema expresó: "Tú sos el periodista, averiguá tú. Tú sabés que venís a hacer una pregunta que no te voy a responder entonces estás creando un hecho periodístico, perseguílo".

Consultado si tenía alguna explicación para dar, dijo: "En absoluto".

Cuando el periodista le dijo: "US$ 30 millones dicen que faltan", Ache respondió: "900" y luego agregó: "Creo que son US$ 400 millones el contrato de televisión que viene. Averiguá un poquito por ahí también, como periodista, averiguá. Tú venis a buscar un tema en un lugar donde no tiene nada que ver. ¿Está en la justicia eso? Tendrá que averiguar la justicia. Siempre que hay un tema en la Justicia, resuelve la Justicia".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/leosarro/status/1830974926469107869&partner=&hide_thread=false "Averiguá quienes inician el tema !!" nos contestó el ex ejecutivo de la auf Eduardo Ache

Varios clubes presentaron denuncia penal contra la AUF por ocultamiento de dinero y presuntos hechos delictivos relacionados con los balances

¿Qué quiso decir Ache con la frase "averiguá quiénes inician el tema"?

Que según Ache, detrás de esta denuncia está el polarizado conflicto que existe en el fútbol uruguayo entre un grupo de clubes tradicionales del fútbol local agrupados bajo el nombre de la Unión de Clubes, que impulsan la creación de la Liga Profesional del fútbol para poder comercializar los activos del fútbol uruguayo y que están alineados políticamente con Tenfield, dueño de los derechos de televisación del fútbol uruguayo hasta el 31 de diciembre de 2025. Del otro lado está el actual ejecutivo de la AUF que está alineado políticamente con la mayoría de las sociedades anónimas deportivas, además de los grupos de interés que le dan mayoría en las decisiones que adopta el Congreso de la AUF.

¿Quiénes integran la Unión de Clubes?

Esta agrupación de clubes es compuesta por Cerro, Cerro Largo, Danubio, Defensor Sporting, Fénix, Liverpool, Peñarol, Progreso, Rampla Juniors, River Plate y Wanderers, en Segunda División: Juventud y Uruguay Montevideo, y de Primera División Amateur Artigas SAD, Basáñez, Bella Vista, Canadian, Los Halonces, Mar de Fondo, Platense, Potencia, Rocha, Salus, Villa Española y Villa Teresa.

Sin embargo, no todos los clubes firmaron la denuncia. Desde la defensa prefirieron no exponer a los clubes firmantes para evitar posibles represalias. Algunos clubes la estudian como para acompañar a los denunciantes y entre ellos figuran Danubio, Peñarol y Wanderers, según pudo saber Referí.

Juventud, por ejemplo, se desmarcó de la denuncia y expresó este martes públicamente que no fue parte de la misma.

Huracán FC, que ya no forma parte de la Unión de Clubes, tampoco fue parte de la denuncia.

Gonzalo Fernández, Marcelo Domínguez y Daiana Abracinskas son los patrocinadores de los demandantes.

Clubes denunciaron que Conmebol envió US$ 30 millones que no figuran en los balances de la AUF

Según lo que denunciaron los clubes, Conmebol comenzó a partidas dinerarias a la AUF a partir de 2021 y que las mismas figura como egresos en los balances de Conmebol pero no así figuran en los de la AUF.

Según informó Eduardo Preve en M24, Conmebol envió a la AUF US$ 3 millones en 2021, US$ 6 millones en 2022 y US$ 16 millones en 2023 por "adelantos de la participación de la Copa América de 2024".

En el sistema de reparto de dinero de la AUF, todos los ingresos que genera la selección uruguaya son para la estructura de la AUF aunque hay un porcentaje de esos ingresos que son derramados en los clubes según un sistema de proporcionalidad según los equipos estén en Primera o Segunda División Profesional, no así en la Primera Amateur porque esta no es una estructura profesional.

Los clubes, además, esperan el balance de 2023.

Entre los hechos con apariencia delictiva que denunciaron y que ahora serán investigados por Fiscalía, figura el presunto delito de estafa.

Los clubes quieren renovar contrato con Tenfield por los derechos del fútbol local y hace un mes recibieron una importante propuesta que no quisieron ventilar públicamente.

La AUF, en cambio, espera que se termine el contrato para iniciar una nueva forma de comercialización de sus activos.

Cabe recordar que el año pasado, la AUF le prestó a los clubes, a cuenta del futuro contrato de televisación que comenzar a regir a partir de 2026, dinero a los clubes.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, que en setiembre de 2023 se declaró "hincha de Tenfield" también declaró meses atrás que todos los clubes, salvo Peñarol, tomaron prestado el dinero que la AUF repartió tras partidas entregadas (US$ 1 millón por club) por Conmebol a fines de 2023.