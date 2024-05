El cantante y reconocido hincha de Nacional que lamentó no poder estar en el Mayo Tricolor

Un cantante uruguayo que es reconocido hincha de Nacional , lamentó que no podrá dar su show en el “Mayo Tricolor”, el evento que realizan los albos para celebrar su aniversario y que en esta ocasión, para esperar los 125 años, será este lunes 13 de mayo en el Gran Parque Central

“Para toda la hinchada que me está preguntando, les cuento que la Directiva de Nacional me convocó para el 13 pero debido a la gira que estoy haciendo en España, no se pudo concretar”, publicó en sus redes el cantante.