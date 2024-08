El delantero que está en el radar de Nacional y que está cerca de ser jugador de un grande de Brasil

Emiliano Gómez, el delantero de Boston River con pasado en Defensor Sporting y Albacete de España, y que jugó con la selección de Uruguay del medio local el 31 de mayo pasado en el 0-0 ante Costa Rica, está en el radar de Nacional.

Los dirigidos por Martín Lasarte, también pretenden a Nicolás "Diente" López, otro hombre de ofensiva.

Uruguay´s Emiliano Gómez (L), Costa Rica´s Orlando Gallo (C) and Costa Rica´s Joseph Peraza (R) fight for the ball during the friendly football match between Costa Rica and Uruguay at the National Stadium in San Jose on March 31, 2024. Ezequiel BECERRA /

Orlando Gallo de Costa Rica ante Emiliano Gómez de la selección de Uruguay

FOTO: AFP